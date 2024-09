Festival di Sanremo 2024, Roberto Bolle ospite della finale: curiosità e carriera dell’Étoile

Roberto Bolle è uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2024. Ad annunciarlo è il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus.

Festival di Sanremo 2024 Roberto Bolle, le parole di Amadeus

La notizia della presenza di Roberto Bolle al Festival di Sanremo 2024 è arrivata nella serata di mercoledì 6 dicembre. Amadeus ha realizzato una breve incursione all’edizione delle 20:00 del TG1.

Annunciando la partecipazione di Roberto Bolle, il conduttore ha affermato: “La sua partecipazione impreziosisce la serata finale. Sono onorato della sua partecipazione, lo ringrazio per aver accettato il mio invito. È giusto che il mondo della danza sia presente ai massimi livelli in un teatro iconico dal punto di vista pop”.

Festival di Sanremo 2024 Roberto Bolle, la sua ultima partecipazione è datata 2016

A margine delle dichiarazioni di Amadeus, è andato in onda un filmato con il commento dello stesso Roberto Bolle. L’Étoile ha spiegato: “Ringrazio Ama per avermi voluto accanto a lui e a Fiorello nella serata finale. Non vedo l’ora di essere lì, per portare la danza su un palcoscenico così amato da tutti gli italiani”.

Quello del 10 febbraio non è per Roberto Bolle l’esordio assoluto sul palco dell’Ariston. Già nel 2016, infatti, l’allora conduttore Carlo Conti decise di coinvolgerlo per realizzare un’esibizione di ballo in compagnia di Virginia Raffaele.

La lunga carriera dell’Étoile

Roberto Bolle, ospite della finale del Festival di Sanremo, ha alle spalle una lunghissima e prestigiosa carriera nel mondo della danza. Nato in una piccola cittadina della provincia di Alessandria, a soli 11 anni entra nell’Accademia Teatro alla Scala e il suo talento colpisce subito tutti, tra cui Rudolf Nureyev.

A partire dalla metà degli anni ‘90 inizia a lavorare a grandi opere, esibendosi nei principali teatri del mondo, come la Royal Albert Hall di Londra, l’Opera di Vienna, la Scala di Milano e il Metropolitan Opera House di New York. È il primo ballerino nella storia ad essere contemporaneamente Principal Dancer dell’American Ballet Theatre ed Étoile del Teatro alla Scala.

Tali primati rendono Roberto Bolle, ospite della finale del Festival di Sanremo 2024, uno dei ballerini più importanti del mondo. Inevitabilmente, la sua bravura ha attirato anche il mondo della televisione. Dopo lo speciale su Rai 1 del 2016 intitolato Roberto Bolle-La mia danza libera, dal 2018 Bolle ha occupato il prime time della rete ammiraglia Rai del 1° gennaio con Danza con me. Show, questo, che dopo cinque edizioni consecutive non dovrebbe essere riconfermato dalla TV di Stato.