Stasera in tv giovedì 7 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 7 dicembre 2023. Su Rai3, il programma condotto da Emma D’Aquino, Amore criminale. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv giovedì 7 dicembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 17.45, Opera Lirica: Don Carlo. Ancora una volta la musica di Giuseppe Verdi apre la stagione del Teatro alla Scala di Milano. Il Maestro Riccardo Chailly propone stasera un capolavoro della maturità del compositore. Protagonisti, Francesco Meli, nel ruolo di Don Carlo e Anna Netrebko che interpreta Elisabetta di Valois.

Su Rai2, alle 21.20, la quarta puntata della fiction Noi siamo leggenda. Massimo (Emanuele Di Stefano) ha capito che Beatrice sospetta di lui, chiede quindi aiuto a Marco il quale, grazie ad uno stratagemma, gli fornisce un alibi. Greta e Andrea trascorrono la serata al luna park. Jean li pedina e colpisce Andrea; Greta, però, riesce a riportare indietro il tempo.

Su Rai3, alle 21.20, Amore criminale. Emma D’Aquino presenta una nuova storia di femminicidio, ricostruita in una docufiction, girata con grande attenzione riguardo gli aspetti psicologici e giudiziari, per continuare a denunciare il fenomeno della violenza sulle donne. Il programma è realizzato in collaborazione con i Carabinieri e la Polizia.

Su Rai 5, alle 21.15, Danza: Into The Hairy – Festival dei Due Mondi. Sul palco del Festival dei Due Mondi va in scena il balletto ideato dai danzatori e coreografi Sharon Eyal e Gai Behar, in collaborazione con il musicista e produttore londinese di musica elettronica Koreless.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Gli attesi provvedimenti varati dal governo Meloni contro baby gang, borseggiatrici, ladri di case e truffatori di anziani hanno ricevuto il plauso di Paolo Del Debbio, che ha trattato l’argomento in un articolo uscito sul quotidiano “La Verità”. Se ne parla anche nella puntata in onda questa sera.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Zelig. La terza puntata chiude l’edizione autunnale dello show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Tra i protagonisti di questo breve ciclo alcuni comici che hanno fatto la storia del programma, da Raul Cremona a Giuseppe Giacobazzi passando per Annamaria Barbera e Leonardo Manera.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Dallo Studio 6 di Cologno Monzese va in onda la penultima puntata del programma che approfondisce temi già trattati dagli inviati coordinati da Davide Parenti. Tra i nomi storici, il palermitano Gaetano Pecoraro, che dal 2011 al 2015, prima di diventare “Iena”, è stato inviato di “Piazza Pulita” (La7).

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. I confronti con i politici, ma anche le inchieste sull’attualità, sono fra le realtà del talk da sempre in mano a Corrado Formigli. Che gioca anche sul modo incalzante e diretto di condurre le interviste “one-to-one” con i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Al Forum di Assago si tiene la finale del talent che Tv8 trasmette in contemporanea con Sky. Al timone ritroviamo Francesca Michielin. Quale dei tre giudici Ambra, Fedez e Dargen D’Amico porterà il proprio pupillo alla vittoria?

Su Real Time, alle 21.30, il talent Hairstyle: The Talent Show. Nuova puntata con il programma condotto da Rossano Ferretti e Rudy Mostarda. Per aggiudicarsi l’ambito premio, i concorrenti devono dimostrare la loro abilità nel realizzare acconciature speciali.

I film di questa sera giovedì 7 dicembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2010, di Martin Campbell, Fuori controllo, con Mel Gibson, Ray Winstone. La figlia dell’agente di polizia Thomas Craven viene barbaramente uccisa. Gli inquirenti vorrebbero far credere che il vero bersaglio fosse il padre, ma la verità è un’altra.

Su Nove, alle 21.25, il film fantastico del 1984, di Richard Donner, Lady Hawke, con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer. Nella Francia medievale, un vescovo geloso getta una maledizione su due innamorati, Isabeau e Navarre: lei si trasforma in falco durante il giorno, lui diventa lupo di notte.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2004, di David Twohy, The Chronicles of Riddick, con Vin Diesel. Approdato sul pianeta Helion, il criminale intergalattico Riddick incontra l’amica d’infanzia Kyra. Insieme combatteranno per scombinare i piani del perfido Lord Marshal.

Stasera in tv giovedì 7 dicembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’animazione del 2021, di Dean Fleischer Camp, Marcel The Shell. La conchiglia Marcel vive in un Airbnb. Un giorno un ospite della struttura lo scopre e pubblica un video in rete: questo porta a Marcel milioni di fan, ma anche la speranza di ritrovare la sua famiglia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Jaume Collet-Serra, Black Adam, con Dwayne Johnson. Black Adam era un uomo dell’Antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso. Evocato da un’archeologa, torna in vita e si prepara a scatenare la sua vendetta nel mondo moderno.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2006, di Alfonso Cuaròn, I figli degli uomini, con Clive Owen. Londra, 2027. L’umanità rischia l’estinzione. Il coraggioso Theo fa di tutto per difendere Kee, unica donna incinta rimasta al mondo, dalle mire di politici e terroristi.