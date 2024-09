Grande Fratello, la puntata del 9 dicembre: eliminato Mirko, scontro tra Beatrice e Cesara

Sabato 9 dicembre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Alla conduzione c’è Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici. Nella lunga diretta non sono mancate le sorprese, tra cui l’eliminazione di Mirko.

Grande Fratello 9 dicembre, la querelle tra Greta, Perla e Mirko

Ampio spazio, al Grande Fratello del 9 dicembre, lo hanno avuto Greta, Perla e Mirko. In particolare, gli ultimi due si sono confrontati per l’ennesima volta. In tale contesto, hanno ammesso di essere in qualche modo ancora legati, seppur ciascuno di loro ha palesato una certa insofferenza per la situazione che si è venuta a creare. Mirko, in particolare, si è definito “scarico”, mentre Perla ha parlato di “disagio” ed ha ammesso di non saper definire la situazione che sta vivendo con l’ex fidanzato.

Beatrice contro Massimiliano (e Cesara)

Al Grande Fratello del 9 dicembre, in seguito, Beatrice Luzzi è stata protagonista di un duro faccia a faccia con Massimiliano Varrese. La prima ha affermato di vedere nel secondo una “rabbia interiore”. Massimiliano, a sua volta, ritiene che Luzzi, all’interno del programma, stia “recitando”. Lo scontro, alla fine, si è spostato nello studio, dove si è allargato all’opinionista Cesara Buonamici. Quest’ultima, infatti, è intervenuta in favore di Varrese, suggerendo all’attrice di “imparare a comprendere le ragioni degli altri”. Beatrice, così, non ha risparmiato le critiche alla giornalista del TG5 per aver reso immune per ben otto volte Varrese.

Nel corso del Grande Fratello del 9 dicembre, Fiordaliso ha raccontato la sua storia. Ha parlato delle difficoltà legate alla prima gravidanza, avuta quando era solo un’adolescente. In seguito, la cantante si è commossa ricordando l’amata mamma, scomparsa in solitudine nel 2020 a causa del Covid. Fiordaliso, alla fine, ha ricevuto un messaggio dai figli Sebastiano e Paolino.

Grande Fratello 9 dicembre, l’eliminazione di Mirko

Nel corso del Grande Fratello di sabato 9 dicembre c’è stata una eliminazione definitiva dalla trasmissione. A sorpresa, infatti, ha dovuto lasciare per sempre il gioco Mirko, tra i grandi protagonisti del reality, soprattutto dopo l’ingresso nella casa delle ex fidanzate Perla e Greta.

In seguito, come da tradizione del format, si sono svolte le nomination. I quattro più votati e dunque al televoto sono Marco, Vittorio, Sara e Perla. Chi riuscirà ad ottenere più voti sarà il preferito del pubblico. Il meno votato, invece, sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Il verdetto è comunicato nella prossima puntata, prevista su Canale 5 lunedì 11 dicembre.