Amici 2023, puntata 10 dicembre: la sfida di Ayle, le classifiche e gli ospiti

Domenica 10 dicembre, dalle ore 14:00 su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Amici 2023. Lo speciale pomeridiano del talent è condotto, come sempre, da Maria De Filippi. Al suo fianco ci sono i professori Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto.

Amici 2023 10 dicembre, provvedimento disciplinare per Dustin

Nella puntata del 10 dicembre di Amici 2023 si prevedono dei problemi per uno dei ballerini della scuola. Alcuni allievi dell’edizione, infatti, sono costretti ad esibirsi con la medesima coreografia portata in scena la scorsa settimana da Dustin. A uno dei professori, però, non è piaciuta particolarmente la performance di un proprio studente, al punto da decidere di sospendergli la maglia.

In seguito, nell’appuntamento del 10 dicembre di Amici 2023 si svolge una sfida. Ayle, cantante voluto fortemente da Anna Pettinelli per sostituire Ezio, è costretto a difendere il proprio banco contro Tasco.

Le classifiche

Nella puntata di Amici 2023 ci sono le consuete classifiche, che riguardano sia il canto che il ballo. In quest’ultima categoria è presente come giudice speciale il ballerino e coreografo Kledi Kadiu. Poi, sempre per il mondo della danza, si svolge una speciale prova basata sull’improvvisazione. In questo caso, la classifica è stilata da Gabriele Rossi.

Per ciò che concerne il canto, nell’appuntamento del 10 dicembre di Amici 2023 presenziano come giudici speciali tre artisti decisamente molto apprezzati dal pubblico. In primis c’è Fulminacci, giovane cantautore amato soprattutto dai più giovani. Con lui c’è Ron, vincitore del Festival di Sanremo 1996 e che ha pubblicato in carriera più di 40 album. Infine, chiude il trio di cantanti presenti come giudici Ermal Meta.

Amici 2023 10 dicembre, gli ospiti

Nella puntata odierna di Amici di Maria De Filippi, tre allievi hanno avuto la possibilità di presentare i propri inediti. In primis Mew, che si è esibita con Vivo. La giovane è seguita da Holden con Nuvole e da Matthew con Ombre. Tali hit, come annunciato da Maria De Filippi, sono disponibili sulle principali piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte di lunedì.

Infine, ad Amici 2023 del 10 dicembre vi sono degli ospiti. In particolare torna sul palco Fulminacci, che presenta la sua ultima canzone dal titolo Baciami, Baciami. Segue il gruppo I Tenors, composto da Victor Micallef, Clifton Murray ed Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione del talent.