Che tempo che fa, gli ospiti del 10 dicembre: il padre Gino ricorda Giulia Cecchettin

Domenica 10 dicembre, alle 20:00 su Nove, è in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Il programma è condotto da Fabio Fazio. Al suo fianco ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Lo show vero e proprio è preceduto alle 19:30 dall’anteprima guidata dal comico Nino Frassica.

Che tempo che fa 10 dicembre, intervista a Gino Cecchettin

A Che tempo che fa del 10 dicembre, Fabio Fazio decide di dedicare la prima parte del programma alla piaga dei femminicidi. A tal proposito, il conduttore accoglie in studio Gino Cecchettin. Quest’ultimo, nell’intervista, ricorda la figlia Giulia, barbaramente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

A Che tempo che fa del 10 dicembre, con ogni probabilità, è riproposto il discorso che Gino ha realizzato durante i funerali di Giulia. Nelle esequie, trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su Canale 5, il genitore ha rivolto un accorato appello affinché tutti prestino più attenzione al tema della violenza contro le donne.

Claudio Baglioni e gli altri ospiti

Nel corso di Che tempo che fa del 10 dicembre è realizzato un talk dedicato all’attualità. Presenti, in tale spazio, i giornalisti Massimo Giannini, Aldo Cazzullo ed Annalisa Cuzzocrea. Torna il professor Roberto Burioni ed è in studio anche il climatologo Andrea Mercalli.

Durante Che tempo che fa del 10 dicembre c’è Claudio Baglioni. Il cantante, in carriera autore di successi come Questo piccolo grande amore, Avrai, Strada facendo e Mille giorni di me e di te, presenta Atuttocuore. Lo show porta il cantante in tour nei principali palazzetti d’Italia, a partire dal prossimo 18 gennaio. Inoltre, nelle scorse settimane ha pubblicato Altrove e qui, libro nel quale ripercorre la sua lunga carriera.

Nella puntata, Fazio accoglie gli attori Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini. I due sono i protagonisti di Adagio, pellicola diretta da Stefano Sollima e in uscita nei cinema dal 14 dicembre prossimo. Infine, è in studio Roberto Peregalli, che ricorda il padre e poeta Alessandro Peregalli, la cui opera è raccolta ne L’anima-Tutte le poesie, in uscita il 15 dicembre.

Che tempo che fa 10 dicembre, il Tavolo

La seconda parte di Che tempo che fa del 10 dicembre è occupata dalla rubrica del Tavolo. Ad essa presenziano gli ospiti fissi Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Simona Ventura. Tra gli ospiti di questo spazio c’è Filippo Volandri, allenatore che ha portato l’Italia di tennis al trionfo nella Coppa Davis. Coinvolta Giusy Ferreri, in radio con Il meglio di te. Spazio al comico Lillo e a Giorgio Locatelli, chef stellato e giudice di Masterchef Italia, la cui nuova stagione parte il 14 dicembre su Sky Uno. Infine, la rubrica è arricchita dal conduttore Gabriele Corsi, il 14 dicembre in onda su Nove con uno speciale in prima serata di Don’t Forget the Lyrics.