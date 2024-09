Il metodo Fenoglio episodi Padri e Le verità nascoste su Rai 1: trama e cast

Rai 1, eccezionalmente domenica 10 dicembre, propone dalle 21:20 gli episodi Padri e La verità de Il metodo Fenoglio. La serie con protagonista Alessio Boni, questa settimana, raddoppia: oltre alla puntata odierna, sono previsti altri due appuntamenti nella prima serata di lunedì 11 dicembre.

Il metodo Fenoglio Padri, regista e dove è girata

Padri e La verità de Il metodo Fenoglio sono una produzione di Rai Fiction e Clemart, ovvero la stessa società che ha realizzato successi della TV di Stato come Il commissario Ricciardi e I bastardi di Pizzofalcone.

La trama della serie è ispirata ai romanzi de Il maresciallo Fenoglio scritti da Gianrico Carofiglio. Quest’ultimo figura anche tra gli sceneggiatori. La regia, invece, è di Alessandro Casale, già dietro la macchina da presa di Un professore e Vostro onore.

Il metodo Fenoglio è girata tra Latina e Bari. Le vicende sono ambientate nella città capoluogo della Puglia. La prima stagione del titolo, composta da otto episodi, termina lunedì 11 dicembre. Le puntate sono visibili, oltre che su Rai 1, anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Il metodo Fenoglio Padri, la trama

Nel corso di Padri de Il metodo Fenoglio, il protagonista ha la possibilità di parlare con un pentito. Spera, in questo modo, di avere degli importanti sviluppi per progredire con l’indagine. Ed è questo che, effettivamente, accade: nel faccia a faccia con l’ex criminale, infatti, emergono delle rivelazioni inaspettate. Il passato che unisce Lopez e Grimaldi ritorna a galla, spiegando in che modo la mafia sia riuscita ad estendere i propri affari criminali alla Puglia e, in particolare, alla città di Bari.

La verità, la trama

La puntata de Il metodo Fenoglio del 10 dicembre procede con l’episodio La verità, al via dalle 22:30 circa, subito dopo la fine di Padri. In tale appuntamento, i protagonisti sono raggiunti dalle continue notizie dei fatti tragici accaduti in Italia. Tali vicende, come è inevitabile, agitano non poco Fenoglio. Quest’ultimo e il resto della squadra sono sempre più determinati a fermare l’organizzazione mafiosa. Infine, il caso del piccolo Damiano continua ad essere un mistero.

Il metodo Fenoglio Padri, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il metodo Fenoglio, fiction in onda il 10 dicembre su Rai 1 e in streaming e on demand su Rai Play.