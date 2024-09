RDS Showcase, su Real Time tre concerti curati da Rds: si parte il 13 dicembre con Marco Mengoni

Real Time, a partire da mercoledì 13 dicembre, dedica ampio spazio alla grande musica italiana con RDS Showcase. Il programma, come intuibile già dal nome, è curato dall’emittente radiofonica RDS.

RDS Showcase, la conduzione è affidata ad Anna Pettinelli

Con RDS Showcase, il pubblico di Real Time ha la possibilità di assistere a dei concerti realizzati dai cantanti italiani più in voga del momento. Gli eventi musicali si sono svolti nelle scorse settimane presso lo storico Auditorium multimediale di RDS, tra le emittenti radiofoniche più ascoltate in Italia, capace di raggiungere ogni giorno più di 5 milioni e mezzo di radioascoltatori.

Real Time propone un ciclo di tre appuntamenti inediti di RDS Showcase, in onda per altrettante settimane, nella prima serata del mercoledì. Ogni puntata ha una durata di circa un’ora. La conduzione degli speciali è curata da Anna Pettinelli, in onda su RDS tutte le mattine in coppia con Sergio Friscia.

Il protagonista del 13 dicembre è Marco Mengoni

La prima puntata di RDS Showcase, in onda il 13 dicembre, ha come protagonista Marco Mengoni. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti assoluti della musica italiana del 2023. In primis perché ha partecipato al Festival di Sanremo, riuscendo ad ottenere la vittoria con Due vite.

Essa è divenuta un grande successo internazionale grazie all’Eurovision Song Contest, nel quale Mengoni ha rappresentato il nostro paese posizionandosi al quarto posto. Alla fine di maggio, il cantante ha pubblicato un nuovo album di inediti intitolato Materia (Prisma), contenente, tra le altre, la canzone Pazza Musica, eseguita in duetto con Elodie. Il brano, in breve tempo, ha conquistato le prime posizioni delle classifiche, divenendo un vero e proprio tormentone estivo. Infine, a coronamento di un anno di grande successo, è arrivata la notizia che Amadeus lo ha scelto come co-conduttore della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2024.

RDS Showcase, gli altri cantanti sono Annalisa e Tommaso Paradiso

Durante RDS Showcase del 20 dicembre, invece, è al centro la musica di Annalisa. L’artista ha dominato le classifiche musicali di quest’anno, incanalando un successo dietro l’altro. In primis grazie a Bellissima, seguita da Disco Paradise (con Fedez ed Articolo 31), Mon Amour, Ragazza Sola ed Euforia. Il prossimo anno è tra le Big in gara al Festival di Sanremo.

Infine, l’ultima puntata di RDS Showcase, in onda su Real Time il 27 dicembre, è incentrata su Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti ha da poco annunciato il Tommy summer tour 2024, tournée che, tra giugno ed agosto dell’anno prossimo, lo porta ad esibirsi in città come Ferrara, Roma e Pistoia.