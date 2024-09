La caduta cronache della fine del Fascismo, il docufilm di Ezio Mauro il 13 dicembre su La7

La7, mercoledì 13 dicembre, propone in prima serata il docufilm La caduta cronache della fine del Fascismo. Il documentario è proposto in occasione dell’ottantesimo anniversario della caduta del regime.

La caduta cronache della fine del Fascismo, regista e dove è girato

La caduta cronache della fine del Fascismo è una produzione originale della Stand By Me e Luce Cinecittà. La produttrice che ha seguito il progetto è Simona Ercolani, mentre la realizzazione è curata da Riccardo Chiattelli. La regia è di Cristian Di Mattia, che in carriera ha già firmato documentari su importanti momenti della storia contemporanea, tra cui 1989 cronache dal Muro di Berlino. La sceneggiatura, invece, è di Ezio Mauro, Bianca Rondolino, Lorenzo De Alexandris e Riccardo Liberatore.

Il narratore de La caduta è il giornalista Ezio Mauro. Il cronista è tra le firme più prestigiose del nostro paese, avendo lavorato come direttore di quotidiani del calibro de La Stampa e La Repubblica. Mauro, il 10 ottobre scorso, ha pubblicato il suo ultimo libro, intitolato proprio La caduta cronache della fine del Fascismo.

La giornata del 25 luglio del 1943

La caduta cronache della fine del Fascismo, visibile su La7 e in diretta streaming tramite il sito dell’emittente, racconta uno dei momenti più importanti della storia del nostro paese. Per farlo, Mauro alterna monologhi a filmati di repertorio e riprese spettacoli. Non mancano, nella narrazione, le interviste ad esperti, storici e testimoni di quelle giornate.

Il viaggio del documentario inizia con un’analisi approfondita della giornata del 25 luglio del 1943. Già dal giorno prima, in realtà, è iniziata la riunione del Gran Consiglio del Fascismo. Dopo una discussione di qualche ora, i membri dell’organo collegiale si è espresso sull’ordine del giorno: la sfiducia a Benito Mussolini.

Ben 19 dei 28 componenti hanno votato a favore della deposizione di Mussolini, che il giorno dopo, in seguito dell’incontro con il Re, è finito agli arresti per aver condotto l’Italia alla seconda guerra mondiale e per essersi alleato con la Germania nazista.

La caduta cronache della fine del Fascismo, la testimonianza di Ferdinando Tascini

Ne La caduta sono indagate le cause che hanno portato alla deposizione di Mussolini. Inoltre, sono ricostruiti i giorni successivi al suo arresto. Dopo lo spostamento a Ponza, è proposto un focus sul blitz effettuato dalle SS a Campo Imperatore che ha portato alla liberazione del Duce. Per raccontare l’operazione è raccolta la testimonianza di uno degli ultimi testimoni diretti ancora in vita, cioè Ferdinando Tascini.