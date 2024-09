Reazione a Catena, i Tre Mida sono i nuovi campioni: età, chi sono e quanto hanno vinto

I Tre Mida, nella puntata del 13 dicembre di Reazione a Catena, si sono classificati nuovi campioni. Nell’appuntamento condotto da Marco Liorni la squadra è riuscita a sconfiggere La Triade.

Reazione a Catena Tre Mida, chi sono i nuovi campioni

A Reazione a Catena del 13 dicembre, dunque, sono cambiati i campioni per il terzo giorno di fila. Dopo le vittorie degli scorsi giorni delle Mamme nella media e de La Triade, ora tocca ai Tre Mida difendere il titolo. Il team è composto da tre giocatori, ovvero Marco, Davide e Jacopo. Nella vita, oltre ad essere amici, sono colleghi di studio, frequentando l’Università per diventare fisioterapisti.

Il nome scelto per presenziare al game si rifà al celebre personaggio di Re Mida, che secondo la leggenda trasformava in oro tutto ciò che toccava. Marco, Davide e Jacopo sperano che il nome Tre Mida sia di buono auspicio per il loro lavoro: “Essendo fisioterapisti, vorremmo avere le mani d’oro per aggiustare tutto ciò che toccheremo”.

I ragazzi dei Tre Mida, come ha raccontato Marco Liorni a Reazione a Catena del 13 dicembre, sono fidanzati da tempo e convivono con le loro compagne. Il trio è riuscito ad avere la meglio su La Triade, ovvero la squadra più giovane della stagione del quiz. Leila, Beatrice ed Eleonora, infatti, hanno solo 19 anni.

Come è andata L’intesa vincente

Durante Reazione a Catena del 13 dicembre, i Tre Mida sono riusciti ad ottenere un montepremi provvisorio molto alto, di ben 95 mila euro. Le campionesse in carica, invece, si sono fermate a 46 mila euro e, dunque, hanno avuto la possibilità di risolvere la Zot. La Triade non si è lasciata sfuggire l’opportunità, riuscendo subito ad individuare la parola esatta ed ottenendo un bonus di cinque secondi di tempo ne L’intesa vincente.

In tale manche, le campionesse hanno commesso numerosi errori, chiudendo con soli cinque punti. Decisamente migliore è la performance dei Tre Mida, che anche grazie a una buona gestione dei passo hanno individuato sei parole corrette.

Reazione a Catena Tre Mida, il gioco finale

I Tre Mida, a Reazione a Catena del 13 dicembre, hanno esordito ne L’ultima catena con un montepremi provvisorio di 131 mila euro. Nella manche, però, i tre giocatori hanno compiuto vari errori, riducendo il jackpot a soli 2 mila e 47 euro. Tale somma, ne L’ultima parola, è ulteriormente dimezzata dopo l’acquisto del terzo elemento. Marco, Davide e Jacopo hanno dovuto individuare il termine corretto con Co iniziale ed E finale, da associare a Naturale e a Contorno. Dopo qualche secondo di riflessione, i tre hanno optato per Cornice, vincendo mille e 24 euro.