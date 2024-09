Reazione a Catena, La Triade sono le nuove campionesse: chi sono e quanto hanno vinto

Nella puntata di Reazione a Catena di martedì 12 dicembre è diventata campione la squadra de La Triade . Il trio tutto al femminile ha avuto la meglio sulle Mamme nella media.

Reazione a Catena La Triade, chi sono e da dove vengono

La Triade di Reazione a Catena, come sottolineato dal conduttore Marco Liorni, è uno dei team più giovani della stagione. Le tre giocatrici che lo animano si chiamano Leila, Eleonora e Beatrice e hanno soli 19 anni.

Le tre sono molto amiche e hanno frequentato insieme le scuole. Proprio dal periodo scolastico deriva il loro nome. La professoressa di italiano, vedendo le tre ragazze sempre insieme nei momenti di ricreazione, ha deciso infatti di soprannominarle la triade. Leila, Beatrice ed Eleonora sono originarie di Roma.

Come detto, La Triade, durante Reazione a Catena del 12 dicembre, ha eliminato le Mamme nella media. Queste ultime hanno perso al primo appuntamento da campionesse in carica.

Come è andata L’intesa vincente

A Reazione a Catena del 12 dicembre, La Triade ha dimostrato sin da subito di essere una squadra temibile, mettendo da parte un montepremi provvisorio più alto rispetto a quello delle Mamme nella media. Queste ultime, così, hanno avuto la possibilità di risolvere la Zot. Le campionesse, però, non sono riuscite a risolvere la catena di parole, concedendo cinque secondi in più di tempo alle sfidanti.

Le Mamme nella media, durante Reazione a Catena del 12 dicembre, hanno realizzato una performance non entusiasmante. Le giocatrici, infatti, hanno commesso alcuni errori, chiudendo la manche con soli 4 punti. La Triade, nonostante qualche incertezza, è riuscita ad individuare ben sette parole esatte, classificandosi in questo modo nuove campionesse.

Reazione a Catena La Triade, il gioco finale

La Triade, a Reazione a Catena del 12 dicembre, ha esordito nel gioco finale de L’ultima catena con un montepremi provvisorio di 113 mila euro. Tale cifra, al termine della catena, si è ridotta a 28 mila 250 euro a causa di due errori. Il jackpot, nel corso de L’ultima parola, ha subito un dimezzamento a 14 mila 125 euro dopo l’acquisto del terzo elemento.

La Triade, durante l’appuntamento del quiz visibile su Rai Play, ha così dovuto individuare la parola vincente con Cr iniziale ed E finale, da associare a Bocca e a Meteora. Dopo qualche secondo di riflessione, Leila, Beatrice ed Eleonora hanno optato per Cratere, riuscendo in questo modo a vincere la somma in palio.