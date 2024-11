Grande Fratello, la puntata del 12 febbraio: eliminato Vittorio

Lunedì 12 febbraio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, come al solito, è condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco ci sono l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Steffelli, che ha il compito di monitorare le pagine social dello show.

Grande Fratello 12 febbraio, il triangolo Sergio-Greta-Vittorio

Al Grande Fratello del 12 febbraio, il conduttore ha parlato del triangolo fra Sergio, Greta e Vittorio. La concorrente, a tal proposito, ha affermato di godersi entrambi i rapporti, ammettendo di considerare tutti e due i coinquilini solo come amici. Greta, infatti, ha spiegato che Sergio ha il dono di farla sentire protetta, mentre con Vittorio ha stretto un legame basato su divertimento e spensieratezza.

Intanto, Signorini ha fatto sapere che a mettere un po’ di pepe ci penserà l’entrata di Mirko. Quest’ultimo, eliminato già da qualche settimana, entrerà come ospite all’interno della casa durante l’appuntamento di mercoledì 14 febbraio. Brunetti rimarrà nel loft di Cinecittà per qualche giorno, trascorrendo il periodo di San Valentino in compagnia della ex fidanzata Perla e della ex tentatrice Greta.

Le sorprese e i confronti

Al Grande Fratello del 12 febbraio, Fiordaliso ha fatto una breve incursione nella trasmissione per una sorpresa a Beatrice. In particolare, la cantante ha spronato l’attrice ad andare avanti nel gioco. L’ex protagonista di Vivere, in seguito, ha effettuato un faccia a faccia con Vittorio.

I due, nei mesi, hanno stretto una profonda amicizia, che però si è un po’ raffreddata nelle ultime settimane. Beatrice ha accusato Vittorio di non volersi esporre a suo favore, mentre il modello ha affermato che l’attrice si è allontanata solo perché voleva che lui le desse ragione quando ha litigato con Varrese.

Grande Fratello 12 febbraio, eliminato Vittorio

Al Grande Fratello del 12 febbraio è stato comunicato l’esito del televoto. La preferita del pubblico è Beatrice Luzzi, capace di catturare il 30% delle preferenze. Seguono Federico e Stefano, fermi rispettivamente al 29% e al 21%. Il meno votato e dunque eliminato, con il 20% dei voti, è Vittorio. La sua eliminazione ha lasciato di stucco un po’ tutti, Beatrice compresa. L’interprete, accusata di averlo nominato la scorsa settimana, è andata su tutte le furie, negando tale accusa e puntando il dito, a sua volta, contro gli altri partecipanti, soprattutto verso Anita e Perla. Infine, nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello si sono svolte le nomination. Al televoto sono finiti Beatrice, Stefano e Marco. Il meno votato è il primo candidato alla prossima eliminazione.