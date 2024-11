Stasera in tv martedì 13 febbraio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 13 febbraio 2024. Su Rai3, il documentario A modo mio – Patty Pravo, sulla vita di Patty Pravo. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca

Stasera in tv martedì 13 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la seconda e ultima puntata della miniserie Mameli, con Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà. La Prima Guerra d’Indipendenza, con l’Armistizio di Salasco, è risultata una sconfitta. Mameli (Riccardo De Rinaldis Santorelli) e i suoi amici tornano dalla Lombardia delusi e cambiati per sempre. Bixio, però, non perde l’entusiasmo e cerca di coinvolgere Goffredo in una nuova spedizione.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Mad in Italy. Su Rai2 si ride anche stasera con la rassegna di comici in arrivo a Napoli da tutta l’Italia. La parte musicale è curata da Stefano Palatresi, lanciato da Renzo Arbore in “Indietro tutta” e da qualche anno volto de “I fatti vostri”. Anche oggi Gigi e Ross sono affiancati sul palco da Elisabetta Gregoraci.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario A modo mio – Patty Pravo. Il documentario ripercorre la vita e i successi di una delle voci femminili più belle della storia della musica italiana: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Passeggiando per la sua Venezia, l’artista racconta gli aneddoti legati ai suoi grandi successi, partendo da “Ragazzo triste” (1966), il suo disco d’esordio.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Quattro ore e mezza per approfondire i temi della politica, della cronaca e dell’economia: il martedì sera di Bianca Berlinguer comincia con “Prima di domani” e prosegue con l’erede di “#Cartabianca”. Come sempre la puntata si apre con il tradizionale confronto tra la giornalista e Mauro Corona.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Lipsia-Real Madrid. Presso l’RB Arena di Lipsia (Germania) i padroni di casa allenati da Marco Rose ospitano la squadra guidata da Carlo Ancelotti nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Lo spettacolo è assicurato per una partita che, sulla carta, vede favorito il team spagnolo. L’incontro di ritorno si giocherà il 6 marzo.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Anche questa sera alla conduzione ritroviamo Veronica Gentili, affiancata da Max Angioni. Tra gli inviati c’è Antonino Monteleone: calabrese, 38 anni, giornalista e laureato in giurisprudenza, prima di approdare nel programma di Davide Parenti ha lavorato per “Report” (Rai3) e “Piazzapulita” (La7).

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. C’è spazio per sorridere, con la copertina di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu nel talk di Giovanni Floris. Diventato, per il modo garbato di condurre e per gli argomenti trattati, un riferimento nell’informazione politica ed economica.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Sono nata il ventitré. Rivediamo lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino. Un divertente racconto autobiografico che parte dalla sua infanzia in Sicilia. La Mannino rievoca i mitici Anni 70 e indaga l’evoluzione dei rapporti tra genitori e figli.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento Hotel. Oltre a Flavio Montrucchio, nel cast troviamo il barman Mauro Cipollone, già presente a “Primo Appuntamento”, e Maria Laura, che lavora come addetta alla reception e con la quale i single spesso dialogano.

I film di questa sera martedì 13 febbraio 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Guillermo Del Toro, La fiera delle illusioni, con Bradley Cooper. Anni 40. Un giostraio ambizioso, con un talento per manipolare le persone, inizia una relazione con la psichiatra che si rivela essere ancora più pericolosa di lui.

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Michel Hazanavicius, Il mio Godard, con Louis Garrel, Stacy Martin. Parigi, 1967. Sul set de “La cinese” il regista Jean-Luc Godard s’innamora della giovanissima attrice Anne. Ma il film viene accolto negativamente e Jean-Luc si rimette in discussione.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 1984, di John Carpenter, Starman, con Karen Allen, Jeff Bridges. Un alieno sbarca sul nostro Pianeta. Vuole studiare i nostri costumi, ma deve difendersi dall’ostilità di scienziati e militari. Una vedova cercherà di aiutarlo.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di Thea Sharrock, Io prima di te, con Emilia Clarke, Sam Claflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante a Will Traynor, un giovane rimasto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

Iris – Cine34

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Ti West, Nella valle della violenza, con Ethan Hawke. Il vagabondo Paul arriva in una cittadina in cerca di vendetta contro dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Le sorelle Mary Anne ed Ellen lo aiutano nel suo proposito.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Fausto Brizzi, Se mi vuoi bene, con Claudio Bisio. Dopo un tentativo di suicidio, Diego, avvocato depresso, conosce Massimiliano. L’uomo gli suggerisce, così, la soluzione ai suoi problemi psicologici: fare del bene a tutti i suoi cari.

Stasera in tv martedì 13 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2000, di Ridley Scott, Il Gladiatore, con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. Massimo, un valoroso generale romano, viene fatto schiavo dopo che Commodo ha sterminato la sua famiglia. Diventato un gladiatore, decide di vendicarsi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1982, di Steven Spielberg, E.T. L’extraterrestre, con Henry Thomas. Il piccolo extraterrestre E.T., abbandonato dai compagni sulla Terra, viene adottato da tre fratelli, che lo nascondono in casa e cercano di aiutarlo a tornare sul suo pianeta.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Tommy Wirkola, Una notte violenta e silenziosa, con David Harbour. Babbo Natale, ormai cinico e disilluso, si ritrova nel mezzo di una rapina attuata da una scalcinata banda criminale nella villa in cui abita la piccola Trudy. Non esiterà ad intervenire.