The Voice Senior 2024, il 16 febbraio su Rai 1 la nuova edizione: novità e giudici

Rai 1, venerdì 16 febbraio, propone la prima puntata di The Voice Senior 2024. La trasmissione, come di consueto, è in onda a partire dalle ore 21:20.

The Voice Senior 2024, la prima fase delle Blind Auditions

The Voice Senior 2024 è una produzione originale della Direzione Intrattenimento Prime Time e di Fremantle Italia. Il programma, che quest’anno giunge alla quarta edizione, è lo spin off di The Voice dedicato ai cantanti ultrasessantenni.

La conduzione del format è ancora una volta a cura di Antonella Clerici. Quest’ultima ha guidato tutte le edizioni della trasmissione, che è arrivata in Italia nel 2020. L’anno scorso, le puntate hanno ottenuto ottimi ascolti, al punto da convincere la Rai a proporre anche la versione dello show dedicata ai bambini.

Come funziona la gara

The Voice Senior parte con la sempre molto apprezzata fase delle Blind Auditions. In essa, tutti i partecipanti devono esibirsi con un cavallo di battaglia. A giudicarli ci sono i quattro coach, che girati di spalle rispetto al palco devono valutare i partecipanti basandosi esclusivamente sulla loro voce. Se due o più giudici si girano per lo stesso artista, è quest’ultimo che deve scegliere la squadra con la quale gareggiare per il resto dell’avventura.

Tra le novità di The Voice Senior 2024 c’è l’introduzione della Seconda chance. Essa consente ai giudici di far esibire nuovamente un concorrente, dandogli la possibilità di non essere eliminato.

Dopo le cinque audizioni al buio, i 24 artisti selezionati (sei per ogni compagine) affrontano il Knock Out, in cui i talenti si affrontano tra loro. Al termine di tale manche, il giudice seleziona i tre partecipanti da portare sino alla finale. Nell’appuntamento che termina l’edizione è il pubblico a casa che stabilisce, tramite televoto, il nome del vincitore.

The Voice Senior 2024, i giudici

Nella quarta edizione di The Voice Senior sono protagonisti quattro giudici. In primis c’è Clementino, rapper napoletano che lo scorso anno ha vinto grazie a Maria Teresa Reale. Coinvolti, poi, gli artisti Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Entrambi hanno già trionfato nel format: il cantautore napoletano, infatti, ha ottenuto il successo nel 2022, mentre Bertè ha alzato trofeo nel 2020.

La new entry nei giudici, infine, è Arisa. Quest’ultima, che in carriera ha lavorato come giurata a show del calibro di Amici di Maria De Filippi e X Factor, ha esordito nell’universo di The Voice già lo scorso anno, nella versione dedicata ai bambini.