Un amore: trama, curiosità e dove è stata girata la nuova serie Sky

Arriva oggi venerdì 16 febbraio su Sky la nuova serie Un amore. La produzione con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti racconta la storia di due anime affini si rincorrono per tutta la vita. La serie, oltre a essere visibile da stasera su Sky, sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Now.

Un amore, la trama della serie su Sky

Vediamo nel dettaglio la trama della nuova serie Un amore. Alessandro e Anna, poco più che maggiorenni, si conoscono nel corso di un viaggio Interrail in Spagna. In una rovente estate degli anni 90 i due si innamorano fin da subito. Le loro vite però risultano molto più complesse del previsto e presto sono costretti a lasciarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di incontrarsi. Dopo un ventennio, ormai adulti, si ritrovano a Bologna. E la storia raccontata su Sky da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti mescolerà il presente con il passato, portando a galla dei segreti rimasti custoditi per anni.

Il cast e regista della serie Sky

La serie Sky Un amore sarà suddivisa in tre puntate, in onda per altrettanti venerdì, composte da due episodi ciascuna. Oltre a Stefano Accorsi (Alessandro) e Micaela Ramazzotti (interpreta Anna), nel cast della serie vedremo anche due giovanissimi. I due protagonisti nel passato sono infatti interpretati da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini. Sul set hanno recitato anche altri attori come Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati, Ottavia Piccolo e Camille Dugay,

Stefano Accorsi, oltre ad essere co-protagonista di Un amore, è anche uno dei due creatori della serie: l’attore l’ha ideata assieme a Enrico Audenino. A dirigere Accorsi e Micaela Ramazzotti e tutto il cast è Francesco Lagi, che firma la regia della serie.

Dove è stata girata la serie Un amore

Le riprese della serie tv Un amore sono state effettuate in diverse località, sia in Italia che all’estero. La fiction si snoda su due piani temporali: alla fine degli anni ’90, i due protagonisti si incontrano in Spagna, terra nella quale s’innamorano. È dunque questa la prima location utilizzata per le riprese della serie. “Ho scelto colori forti e decisi, per sottolineare la continua nostalgia dei protagonisti per quel tempo e la loro riluttanza a lasciarlo andare” – ha svelato Elisabetta Zanini, addetta alla scenografia. Sempre in terra straniera, anche la Romania è stata sfruttata dal regista come location di Un amore.

Le altre location di Un amore, oltre al centro storico di Bologna, sono anche Casalecchio di Reno, Lama di Reno (Marzabotto), San Lazzaro di Savena, Levizzano, Rangone, Rimini e Riccione.