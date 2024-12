Il forno delle meraviglie, il 16 febbraio a Perugia: ospite Emanuela Aureli, chi sono i panifici in gara

Venerdì 16 febbraio, dalle ore 21:20, è in onda su Real Time un nuovo appuntamento de Il forno delle meraviglie. Il conduttore è l’esperto panificatore Fulvio Marino.

Il forno delle meraviglie 16 febbraio, lo show ambientato a Perugia

Ne Il forno delle meraviglie del 16 febbraio, come sempre, la sfida è articolata in tre prove. Nella prima, i concorrenti si cimentano in una realizzazione salata. Nella seconda devono riuscire a convincere Fulvio Marino tramite una preparazione dolce. Infine, nella terza e decisiva manche, gli esperti propongono una specialità della casa, che prende il nome di Prodotto Meraviglia. L’appuntamento odierno è ambientato nel centro Italia. In particolare, il conduttore propone un focus sulle tradizioni che caratterizzano la provincia di Perugia.

L’ospite è la comica Emanuela Aureli

Come al solito, ne Il forno delle meraviglie del 16 febbraio il padrone di casa Fulvio Marino è accompagnato da un ospite, che assaggia le varie preparazioni. Al termine, assegna a uno dei panifici in gara un punteggio bonus, che si somma alle votazioni degli altri e che potrebbe risultare decisivo per la vittoria finale. A tal proposito, il giudice speciale della puntata odierna è la comica Emanuela Aureli. Quest’ultima è conosciuta soprattutto per il suo ruolo da vocal coach a Tale e quale show.

Il forno delle meraviglie 16 febbraio, quali sono i panifici in gara

Il primo panificio in gara ne Il forno delle meraviglie è situato a poca distanza dal borgo di Spello, nel Parco del Monte Subasio. Stiamo parlando del Forno Mulino Buccili, guidato da Giuliva. Quest’ultima ricorda che la particolarità del suo locale è che realizza gli alimenti con la farina prodotta nel proprio mulino. Giuliva afferma: “Faccio questo lavoro da 30 anni e tutto ciò che ho imparato me lo ha trasmesso mia suocera Maria. Facciamo il pane con il lievito madre, cuocendolo esclusivamente nel forno a legna”.

La seconda panetterie in gara ne Il forno delle meraviglie è a Gubbio. Nella città, infatti, è presente il Panificio Baldinucci, guidato dal Maestro panetterie Giordano, dalla moglie e dalla cognata. Il concorrente afferma: “Ho iniziato a lavorare per caso. Un giorno, infatti, mi ha chiamato mio suocero, che mi ha chiesto se potevo aiutarlo nella sua attività perché non c’era il panificatore. L’odore del pane mi ha cambiato la vita”.

Infine, l’ultimo partecipante de Il forno delle meraviglie del 16 febbraio è Panificio Cecchini, che opera a Marsciano dal 1958. Il titolare è Giorgio, panettiere di terza generazione. L’uomo, infatti, manda avanti il negozio fondato dai suoi nonni e gestito a lungo dai genitori.