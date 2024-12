Serie A, programmazione tv della 25° giornata: Inter-Salernitana su Sky

Da venerdì 16 febbraio si disputa la 25° giornata di Serie A 2023-2024. Il massimo campionato, come di consueto, è in onda in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti per trasmettere tutte e dieci le partite del turno. Sky, invece, offre ai propri abbonati solo tre match.

Serie A 2023-2024 25° giornata, gli anticipi

La 25° giornata di Serie A 2023-2024 inizia il 16 febbraio, quando si disputano i primi due anticipi. Si parte alle 19:00, quando il Torino di Ivan Juric accoglie il Lecce, team in piena lotta per non retrocedere. Alle 21:00, sia DAZN che Sky propongono l’interessante sfida tra la capolista Inter e la Salernitana. Quest’ultima compagine, fanalino di coda in campionato, scende in campo per la prima volta dopo il cambio di allenatore. In settimana, infatti, Pippo Inzaghi è stato sostituito da Fabio Liverani.

La 25° giornata di Serie A 2023-2024 continua sabato 17 febbraio. Alle 15:00 è previsto il fischio di inizio dell’incontro tra il Napoli di Walter Mazzarri e il Genoa di Alberto Gilardino. Segue, alle 18:00, la partita che al Bentegodi di Verona oppone l’Hellas alla Juventus. I bianconeri hanno la necessità di ottenere i tre punti dopo la sconfitta della scorsa settimana. Infine, DAZN e Sky hanno nei propri palinsesti il match fra Atalanta e Sassuolo.

Il calendario della domenica

La 25° giornata di Serie A 2023-2024 termina domenica 18 febbraio, quando si disputano tutti gli altri appuntamenti. Il primo è alle 12:30 e ha come protagonisti la Lazio di Maurizio Sarri e il Bologna di Thiago Motta. Lo scontro diretto fra la settima e la quinta classificata chiude il turno su Sky.

Alle 15:00 sono in programma due partite. La prima è fra l’Empoli e la Fiorentina, la seconda ha come protagonisti l’Udinese e il Cagliari. Alle 18:00 tocca al Frosinone di Eusebio Di Francesco, che sfida la Roma di Daniele De Rossi. Infine, la 25° giornata termina alle 20:45 con Monza-Milan.

Serie A 25° giornata, i telecronisti

Qui di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 25° giornata di Serie A 2023-2024.

Inter-Salernitana : Gentile e Bergomi;

Atalanta-Sassuolo : Nucera e Marocchi;

Lazio-Bologna: Marinozzi e Orsi.

Queste, invece, le voci schierate da DAZN in occasione della 25° giornata di Serie A.