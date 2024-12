Verissimo, gli ospiti del 17 e 18 febbraio: Mahmood, Paola Perego e Jean Paul Gaultier

Sabato 17 e domenica 18 febbraio, dalle ore 16:30 su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma, come di consueto, è condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo 17 18 febbraio, Jean Paul Gaultier

A Verissimo di sabato 17 febbraio è ospite, in esclusiva, Jean Paul Gaultier. Il noto stilista, nel faccia a faccia con Silvia Toffanin, celebra i 50 anni di carriera, grazie ai quali è diventato un vero e proprio simbolo della moda internazionale. Gaultier, da qualche settimana, è al centro del musical Fashion Freak Show, da lui scritto e diretto.

Confermato, a Verissimo del 17 febbraio, lo spazio che il format dedica a Terra Amara. La soap è uno dei titoli di punta della programmazione di Canale 5, che la trasmette tutti i giorni nel daytime e il giovedì in prima serata. Direttamente dalla produzione turca, Toffanin accoglie Selin Yeninci, attrice che presta il volto al personaggio di Saniye.

Gli altri ospiti del sabato

A Verissimo di sabato 17 febbraio torna Costantino Vitagliano, che aggiorna il pubblico in merito alla sua salute. In seguito, per un racconto di famiglia, Toffanin dialoga con le sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Le due sono accompagnate in studio dalla mamma Laura. Spazio, nella puntata, a Veronica Peparini ed Andreas Muller, presto genitori di due gemelline. Infine è intervistata Clara, attrice di Mare Fuori e che ha gareggiato al Festival di Sanremo con il singolo Diamanti grezzi.

Verissimo 17 18 febbraio, Mahmood e Paola Perego

Durante Verissimo di domenica 18 febbraio, Silvia Toffanin si occupa ancora di Sanremo con uno degli indiscussi protagonisti. Si tratta di Mahmood, autore di Tuta Gold, ovvero la hit più ascoltata fra quelle proposte nella kermesse canora, che è stata in grado di entrare nella classifica dei brani più ascoltati al mondo. Nelle scorse ore, Mahmood ha rilasciato il suo terzo album dal titolo Nei letti degli altri.

In seguito è dato spazio a Paola Perego. La conduttrice, al timone di Citofonare Rai 2, parla per la prima volta in televisione del periodo delicato che sta attraversando dopo un problema di salute. Per il mondo della musica, a Verissimo del 18 febbraio ci sono i Pooh, ovvero Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. Direttamente dal Grande Fratello c’è Fiordaliso. La cantante, molto amata dal pubblico e dai coinquilini, ha deciso di ritirarsi dopo quasi cinque mesi di permanenza nella Casa. Infine, è proposto un focus sull’amore ritrovato fra Alessandra e Roberto, protagonisti di Uomini e Donne.