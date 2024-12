Che tempo che fa, gli ospiti del 18 febbraio: arriva Martin Scorsese

Domenica 18 febbraio, dalle 20:00 su NOVE, è in onda un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Il programma, come di consueto, è condotto da Fabio Fazio. Al suo fianco tornano Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Che tempo che fa 18 febbraio, il talk sull’attualità

La puntata di Che tempo che fa del 18 febbraio inizia, come di consueto, con un breve monologo a cura del giornalista Michele Serra. In seguito, il conduttore guida un talk in cui sono commentati i principali fatti di attualità. In tale spazio sono attesi i giornalisti Ferruccio de Bortoli del Corriere della Sera e Massimo Giannini de La Repubblica.

A Che tempo che fa torna l’infettivologo Roberto Burioni, che parla degli ultimi sviluppi in campo di ricerca scientifica. Fra gli ospiti della serata spicca lo scrittore Gianrico Carofiglio, in libreria con L’orizzonte della notte.

A Che tempo che fa del 18 febbraio è intervistato il divulgatore Alberto Angela. Quest’ultimo, volto di tanti format di successo in Rai (come Stanotte a, Ulisse e Meraviglie), presenta con Massimo Polidoro il libro La meraviglia del tutto, ultima opera inedita scritta da Piero Angela.

Martin Scorsese e Ghali

Nel corso di Che tempo che fa c’è uno dei registi cinematografici più importanti del mondo. Stiamo parlando di Martin Scorsese, che parla del suo ultimo film dal titolo Killers of the Flower Moon. La pellicola, che ha nel cast attori come Robert De Niro e Leonardo Di Caprio, è candidata a ben 10 Premi Oscar, compresi quelli prestigiosi nelle categorie di Miglior regista e Miglior film.

Fabio Fazio, a Che tempo che fa del 18 febbraio, dialoga con Marcello Lippi. L’allenatore, vincitore di cinque scudetti con la Juventus, da Commissario Tecnico della Nazionale ha ottenuto la vittoria nei Mondiali del 2006.

Infine, durante l’appuntamento c’è il cantante Ghali, quarto classificato al Festival di Sanremo con la hit Casa mia. L’artista è finito al centro delle attenzioni dell’opinione pubblica dopo aver invocato, dal palco dell’Ariston, lo “Stop al genocidio”.

Che tempo che fa 18 febbraio, il Tavolo

La seconda parte di Che tempo che fa del 18 febbraio è occupata dalla rubrica de Il Tavolo. In essa tornano Nino Frassica, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Nel parterre di protagonisti ci sono Cristiano Malgioglio e Frank Matano. Con loro Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, medaglia d’argento ai Mondiali di tuffi. Direttamente dal Festival di Sanremo c’è Alfa, che ha gareggiato con la hit Vai! Infine, ci sono Roberto Tagliavini e Paolo Conticini, protagonisti di Cash or Trash-Chi offre di più?.