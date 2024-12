Makari puntata Il fatto viene dopo: trama, cast e curiosità della fiction di Rai 1

Rai 1, domenica 18 febbraio, propone dalle ore 21:20 la puntata Il fatto viene dopo della serie Makari. Con l’episodio in onda oggi inizia la terza stagione della fiction.

Makari Il fatto viene dopo, regista e dove è girata

Il fatto viene dopo come tutta Makari è una produzione originale di Rai Fiction e Palomar, che l’hanno realizzata con la collaborazione della Sicilia Film Commission. I registi che hanno lavorato alla terza stagione sono Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Le sceneggiature, invece, sono scritte da Carlotta Massimi, Attilio Caselli, Leonardo Marini, Salvatore De Mola e Ottavia Madeddu. La sigla, scritta da Ignazio Boschetto, è eseguita da Il Volo.

La terza stagione di Makari è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. La rete ammiraglia Rai, salvo improvvisi cambi di palinsesto, le trasmette per altrettante settimane, nel prime time della domenica. Le riprese si sono svolte in Sicilia.

Makari Il fatto viene dopo, la trama

Nel corso de Il fatto viene dopo di Makari, gli equilibri di Saverio sono stravolti dal ritorno di due vecchie conoscenze. Stiamo parlando di Antonia e Serena, entrambe sue ex fidanzate. All’epoca, le donne erano rivali e il rapporto, fra loro, si è sempre più deteriorato.

Nel presente, Antonia e Serena devono fare i conti con una controversia. All’origine dello scontro vi è una banale baruffa fra i rispettivi figli. In realtà, alla base della faida c’è ancora una volta Saverio Lamanna.

Spoiler finale

Al personaggio principale, durante Il fatto viene dopo di Makari, viene chiesto di provare a fare da paciere fra Antonia e Serena. La situazione degenera irrimediabilmente quando, una mattina, il marito di una delle due donne è ritrovato morto. Qualcuno lo ha ucciso dopo un’aggressione. Saverio, così, ha il compito di far luce sul crimine, consegnando alla giustizia il colpevole.

Intanto, il protagonista fa amicizia con Michela e Giulio, due nuovi personaggi. Infine, nel tentativo di dare una svolta alla propria vita, Piccionello prende una decisione molto importante.

Makari Il fatto viene dopo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Makari, le cui puntate, oltre ad essere in onda su Rai 1, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.