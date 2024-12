Boss in incognito 2024: tutte le novità dell’edizione ai nastri di partenza

Rai 2 propone, a partire dal 4 marzo in prima serata l’edizione 2024 di Boss in incognito. Saranno tre nuove puntate condotte, come lo scorso anno, da Max Giusti che andrà nuovamente in incognito.

Il programma si ripropone al pubblico con la nona edizione. Nuove aziende, nuovi personaggi, nuovi imprenditori e operai saranno al centro del format di sempre che ha avuto un buon gradimento di pubblico in passato, sempre sulla seconda rete di viale Mazzini.

Boss in incognito 2024 – format

Come in passato, anche in questa nuova edizione, Max Giusti racconta tre boss, ovvero tre responsabili di rispettive aziende di prestigio, che hanno deciso di camuffarsi, assumere così un’altra identità e andare a lavorare per una settimana consecutiva tutti i giorni insieme ai loro operai. Il datore di lavoro sarà irriconoscibile grazie anche ad un aspetto fisico del tutto differente dal proprio e ad una sapiente operazione di trucco e parrucco.

Nelle precedenti edizioni è successo solo raramente che gli operai del Boss in incognito potessero riconoscere il proprio capo. Vedremo nelle tre puntate che sono in arrivo se il protagonista di ogni appuntamento riuscirà a mantenere la propria identità secondaria.

Il fine del programma è di raccontare il rapporto che hanno gli operai di un’azienda con i propri superiori. Inoltre Boss in incognito, attraverso il suo conduttore Max Giusti, mette in contatto due mondi che solitamente sono differenti tra di loro. Infatti è sempre accettata la tesi che gli operai vivono in un mondo differente da quello del proprio boss.

Le puntate

Naturalmente ogni puntata prevede delle storie umane raccontate dagli operai e dai dipendenti delle fabbriche in cui si reca il boss in incognito e dove si reca anche Max Giusti. Anche il conduttore infatti assumerà una nuova identità e in ogni puntata si presenta agli operai e ai dipendenti con un nome differente.

In questo modo i padroni di una determinata azienda potranno conoscere più da vicino come lavorano i propri dipendenti e scoprire se ci sono delle criticità a cui poter far fronte per migliorare l’aspetto ed il prestigio dell’azienda.

Naturalmente, poiché il programma, in passato, ha avuto il gradimento del pubblico, ed oggi è molto conosciuto, gli espedienti per trovare un’altra identità saranno sempre più complicati. Ciò significa che il boss e Max Giusti dovranno fare in modo di non essere riconosciuti in nessuna maniera. Agli operai verrà detto che si sta girando un nuovo programma televisivo il cui nome è Job Stories.

Boss in incognito è prodotto Da Rai 2 in collaborazione con Endemol Shine Italy.