Omicidio a 5 stelle è un thriller canadese del 2023 diretto da Sam Coyle, in onda su Tv8. Il titolo originale è Deadly Estate. Zakiya Carter, dirigente di un hotel di lusso, viene accusata dell’omicidio di Astor Brant, figlio del futuro proprietario della struttura.

Per dimostrare la propria innocenza, Zakiya deve indagare fra ospiti facoltosi, segreti e violenze coperte dal denaro. Quella che sembra una morte isolata porta alla scoperta di una rete di escort e ricatti nascosta dietro l’immagine impeccabile dell’albergo.

Regia, produzione e protagonisti del film Omicidio a 5 stelle

La regia è di Sam Coyle e la sceneggiatura di Cate Holahan. Il film è prodotto da Neshama Entertainment e distribuito da MarVista Entertainment. La fotografia è di Michael Maddeaux, il montaggio di Shaun Rykiss e le musiche di John Obercian.

Samantha Walkes interpreta Zakiya Carter. Accanto a lei, Morgan Kelly è il detective George Finn e Karen Cliche interpreta Valeria Brant, moglie del magnate Ron Brant.

Dove è stato girato Omicidio a 5 stelle?

Il film è una produzione canadese e utilizza un grande hotel come spazio centrale della vicenda. Gli interni eleganti, i corridoi, le suite e le aree di servizio diventano il labirinto in cui Zakiya cerca prove e testimoni, mentre la facciata esclusiva della struttura nasconde le attività criminali.

Trama di Omicidio a 5 stelle

Zakiya ha costruito la propria carriera al The Magnate Hotel e sta per gestire il passaggio della struttura al ricco Ron Brant. Il figlio Astor si rivela subito violento: Zakiya trova nella sua stanza asciugamani sporchi di sangue e una pistola, poi incontra Phoenix, una ragazza terrorizzata che chiede di cambiare camera. Quando Zakiya sorprende Astor mentre minaccia Phoenix, decide di denunciarlo.

La mattina seguente Astor viene trovato morto e tutti gli indizi puntano contro Zakiya. Phoenix è scomparsa, le prove svaniscono e la donna può contare solo sull’aiuto di Harry Belfort e del detective George Finn. Anche Harry, però, viene ucciso. Zakiya capisce che l’hotel ospita una rete clandestina di escort e che qualcuno elimina chiunque possa ricostruire la verità.

Omicidio a 5 stelle, spoiler finale

Zakiya scopre che Valeria Brant gestisce la rete di escort. Phoenix aveva registrato sul telefono informazioni in grado di collegare Valeria, le ragazze e i clienti potenti al giro criminale. La rivelazione più sorprendente riguarda George: è stato lui a sparare ad Astor, dopo avere trovato Phoenix già morta e avere sentito il giovane parlarne senza alcun rimorso.

Per incastrare Valeria, Zakiya finge di voler lavorare per lei e ottiene una confessione registrata dagli occhiali con videocamera di George. Ron Brant assiste alla prova e scopre le attività della moglie. Zakiya viene definitivamente scagionata, rifiuta il posto di direttrice generale offertole da Ron e sceglie di lasciare l’hotel; George le propone di entrare in polizia come sua partner.

Cast di Omicidio a 5 stelle