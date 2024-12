LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro, il 22 febbraio su Prime Video il talent per gli aspiranti comici

Giovedì 22 febbraio, su Amazon Prime Video, è disponibile la visione LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro. Il talent è un format originale italiano, realizzato per Amazon Studios dalla Endemol Shine Italia.

LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro, conduttore e quante puntate sono

La prima edizione di LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro, in onda a partire dal 22 febbraio, è composta da cinque puntate inedite. Esse, a differenza di quello che avviene solitamente sulle piattaforme OTT, non sono rilasciate tutte insieme. Amazon Prime Video, infatti, ne pubblica due alla settimana. L’appuntamento finale è trasmesso a partire dal prossimo 7 marzo.

Il conduttore di LOL Talent Show è un volto molto noto della comicità italiana. Stiamo parlando di Michele Foresta, meglio conosciuto con il nome del Mago Forest. Quest’ultimo, di recente, ha lavorato come presentatore nel format GialappaShow. Inoltre, ha partecipato in qualità di co-conduttore ed ospite ricorrente di Michelle Impossibile. Per il Mago Forest non si tratta del debutto assoluto nell’universo degli show LOL. Il comico ha partecipato come concorrente nella seconda edizione di LOL Chi ride è fuori, andata in onda nel 2022. Nello stesso anno ha vinto lo speciale natalizio intitolato LOL Xmas Special Chi ride è fuori.

Come funziona il format

LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro si rivolge a tutte le persone che ritengono di avere una verve comica. Nelle audizioni, infatti, una giuria di esperti deve valutare una serie di concorrenti. Essi salgono sul palco e, in due o tre minuti, mettono in scena esibizioni di canto e di ballo, oltre che di imitatori e di mimi. Spazio anche ai barzellettieri e aspiranti maghi.

A giudicarli, come detto, ci sono i giudici, ognuno dei quali ha a disposizione una leva. Se il coach la tira giù ritiene che l’aspirante comico in quel momento sul palco sia meritevole di entrare in finale. In palio c’è un posto nel cast di concorrenti della quarta edizione di LOL Chi ride è fuori.

LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro, chi sono i giudici

In LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro sono presenti tre giudici fissi, provenienti tutti dalla prima edizione di LOL Chi ride è dentro. In primis c’è Elio, artista a tutto tondo nonché frontman della band Elio e le Storie Tese. Con lui ci sono Katia Follesa ed Angelo Pintus. In ogni puntata, infine, si aggiunge un quarto giudice a sorpresa, anch’esso esperto di comicità.