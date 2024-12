Europa League e Conference League, la programmazione tv del 22 febbraio: Roma-Feyenoord su TV8

Giovedì 22 febbraio si svolgono le partite di ritorno degli spareggi di Europa League e Conference League. Entrambe le competizioni sono visibili, in Italia, grazie a Sky e a DAZN.

Europa League 22 febbraio, il Milan impegnato in Francia

La programmazione tv di Europa League del 22 febbraio inizia alle ore 18:45, quando è in programma il fischio di inizio della partita fra il Rennes e il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli, al terzo posto in classifica in Serie A e oramai fuori dalla corsa scudetto, puntano molto forte sulla competizione europea. I nostri portacolori arrivano al match forti del vantaggio maturato all’andata.

Il Milan, la scorsa settimana, è riuscito ad avere la meglio sugli avversari, imponendosi con un netto tre a zero. L’appuntamento è trasmesso in primis su Sky, che la manda in onda nelle reti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253. L’emittente satellitare la offre anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go e Now TV. La telecronaca è di Federico Zancan e Gianluca Marocchi. Inoltre, l’incontro dei rossoneri di Stefano Pioli è proposto anche da DAZN, dove è raccontato da Stefano Borghi.

Europa League 22 febbraio, la Roma su TV8

Il calendario del 22 febbraio di Europa League propone, dalle 21:00, la partita di un altro team italiano. Stiamo parlando della Roma di Daniele De Rossi, impegnata in casa contro il Feyenoord. In questo caso, il discorso per la qualificazione ai sedicesimi di finale è apertissimo: sette giorni fa, nella difficile trasferta in Olanda, i giallorossi hanno pareggiato uno a uno.

Così come per Rennes-Milan, anche la partita della Roma è in onda sia su Sky che su DAZN. Sull’emittente satellitare, in particolare, è visibile sulle reti Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 ed ha come telecronisti Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Su DAZN, invece, è raccontata da Pierluigi Pardo. Inoltre, la sfida dello Stadio Olimpico è l’unica ad essere fruibile in diretta in chiaro su TV8.

La Conference League

Il 22 febbraio, oltre all’Europa League, si disputano le sfide di ritorno degli spareggi di Conference League. In tale competizione non sono impegnate squadre italiane. La Fiorentina, infatti, ha ottenuto il primo posto nei gironi e, dunque, è automaticamente qualificata al turno successivo. Ciò nonostante, sono in calendario alcuni, importanti appuntamenti. Fra questi, uno dei più attesi è quello dell’Ajax, team olandese che dalle 18:45 è impegnato in trasferta contro il Bodo Glimt. Il confronto è fruibile in streaming su DAZN.