Matrimonio a tutti i costi, la seconda stagione su Real Time dal 24 febbraio

Real Time, sabato 24 febbraio, propone la prima puntata della seconda edizione di Matrimonio a tutti i costi. Il format è in onda il pomeriggio, a partire dalle ore 16:40.

Matrimonio a tutti i costi seconda edizione, chi è la conduttrice

La seconda edizione di Matrimonio a tutti i costi è condotta da Michelle Carpente. Quest’ultima ha iniziato la propria carriera da attrice. Carpente, infatti, ha lavorato a varie produzioni sia televisive che cinematografiche, fra cui Scusa ma ti chiamo amore, L’onore e il rispetto e I Medici.

Il debutto da conduttrice arriva nel 2012, quando guida Cloud, trasmissione dedicata all’informazione cinematografica. Nel 2020 è al timone di Matrimonio a sorpresa in Italia, in onda su Real Time. In tale rete, due anni più tardi, esordisce con Matrimonio a tutti i costi, la cui seconda edizione inizia oggi, sabato 24 febbraio. Ogni appuntamento è visibile, oltre che su Real Time, anche in diretta streaming e on demand sul sito di Discovery+.

Real Time manda in onda la nuova edizione per quattro settimane

La seconda edizione di Matrimonio a tutti i costi è composta da quattro puntate. Queste, a loro volta, hanno una durata di circa 35 minuti. Real Time, salvo cambi improvvisi di palinsesto, le trasmette una alla settimana, nel pomeriggio del sabato.

Il format, scritto ed ideato da Carpente con Gianluca Potenziani, è prodotto dalla società SmartWrd Srl. Con essa ha lavorato alla realizzazione anche la Spav Srl. La produttrice che cura la trasmissione è Federica Strozzi. Il regista, invece, è Luca Bemportato.

Matrimonio a tutti i costi seconda edizione, come funziona il format

Nella seconda edizione di Matrimonio a tutti i costi non sono previsti grossi cambiamenti nel format. In ogni puntata, infatti, il pubblico ha la possibilità di conoscere una coppia di futuri sposi, che sono intervistati da Michelle Carpente. A lei raccontano, in breve, in che modo è nata e si è sviluppata la loro storia d’amore. I protagonisti della prima puntata sono Federica e Daniel.

In seguito, Carpente, insieme ad un team di esperti wedding planner, organizza le nozze in ogni aspetto. Partendo dalle priorità dei futuri sposi, la padrona di casa deve garantire loro tutte le caratteristiche tipiche di un matrimonio, dai fiori al catering, passando per l’intrattenimento, la location, la musica e le fedi. Per farlo, però, deve utilizzare un budget limitato, pari a circa 5 mila euro. In tale cifra non rientrano le spese per il viaggio di nozze.