Verissimo, gli ospiti del 24 e 25 febbraio: Lorella Cuccarini e il ricordo di Maurizio Costanzo

Canale 5, sabat0 24 e domenica 25 febbraio, propone due nuove puntate di Verissimo. Il programma, come di consueto, è condotto da Silvia Toffanin e prende il via dalle 16:30 circa.

Verissimo 24 25 febbraio, gli ospiti del sabato

A Verissimo di sabato 24 febbraio è accolta, in primis, Serena Grandi. L’attrice realizza una sorta di bilancio della sua carriera, durante la quale ha recitato in pellicole come La grande bellezza.

Confermato, nell’appuntamento, lo spazio dedicato a Terra Amara. La soap turca, titolo di punta dell’intera programmazione di Canale 5 (che la trasmette sia nel prime time che nel daytime), è rappresentata da Selin Genc. Quest’ultimo, nelle puntate attualmente in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, dà il volto al personaggio di Gulten. In studio la coppia composta dalla giornalista Francesca Barra e dall’attore Claudio Santamaria.

Mirko Brunetti e l’amore ritrovato con Perla

A Verissimo di sabato 24 febbraio, direttamente dal Grande Fratello arriva Mirko Brunetti. Quest’ultimo, eliminato dal reality oramai mesi fa, nelle scorse settimane è rientrato per qualche giorno nella Casa. Qui si è riconciliato con l’ex fidanzata Perla e fra i due sembra essere sbocciato nuovamente l’amore.

In studio, Silvia Toffanin raccoglie le emozioni di un’altra coppia molto nota del mondo dello spettacolo, ovvero Bianca Atzei e Stefano Corti. La prima è una nota cantante, mentre il secondo è conosciuto soprattutto per il ruolo di inviato a Le Iene. Infine, è accolta la showgirl Stefania Orlando con l’amato papà Pietro.

Verissimo 24 25 febbraio, il ricordo di Maurizio Costanzo

A Verissimo di domenica 25 febbraio, la padrona di casa ha deciso di dedicare una parte della puntata al ricordo di Maurizio Costanzo. Il giornalista, inventore del genere televisivo del talk show, è morto un anno fa. Toffanin ha deciso di omaggiarlo in compagnia di Enzo Iacchetti, che proprio grazie a Costanzo ha mosso i primi passi in televisione.

Nella puntata è in scaletta un faccia a faccia con Lorella Cuccarini. L’artista commenta la sua esperienza da giudice di canto ad Amici di Maria De Filippi. Inoltre, Cuccarini racconta le sensazioni vissute nel tornare sul palco del Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice della quarta serata.

A Verissimo del 24 febbraio c’è Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne accompagnato per l’occasione dalla sorella Cinzia. Successivamente, Ilona Staller racconta il difficile periodo che sta vivendo. Infine, a un mese dalla morte di Sandra Milo, la Toffanin dà il benvenuto alla figlia Azzurra De Lollis.