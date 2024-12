Domenica In, la puntata del 24 febbraio: intervista a Sylvie Vartan

Domenica In, storico programma del giorno festivo di Rai 1, torna con una nuova puntata domenica 25 febbraio. Alla conduzione, come sempre, c’è Mara Venier, che guida la diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domenica In 25 febbraio, ancora protagonista il Festival di Sanremo

Nonostante siano passate due settimane dalla fine del Festival di Sanremo, a Domenica In del 25 febbraio è ancora protagonista la kermesse. A tal proposito, la conduttrice accoglie i Bnkr44, gruppo che ha esordito quest’anno sul palco dell’Ariston con la hit Governo Punk. La band, dopo aver fatto riascoltare la canzone sanremese, realizza un duetto con Pino D’Angiò sulle note di Ma che idea. In seguito, Venier intervista Maninni, 26esimo classificato con il brano Spettacolare, che dà il nome anche al nuovo album, pubblicato il 9 febbraio.

Infine, a Domenica In del 25 febbraio c’è una delle sorprese della 74esima edizione della manifestazione canora. Stiamo parlando di Alfa, che ha chiuso in decima posizione con Vai! e che ha incantato tutti nella serata dei duetti, quando ha calcato il palco in compagnia di Roberto Vecchioni.

Sabrina Ferilli e Margherita Buy

A Domenica In del 25 febbraio è proposto un focus sul mondo della recitazione, sia sul piccolo che sul grande schermo. Dopo l’ospitata della settimana scorsa, torna in studio l’attrice Sabrina Ferilli. Al suo fianco c’è la collega Emanuela Grimalda. Insieme, forniscono alcune anticipazioni sul finale di stagione di Gloria, fiction di Rai 1 che ha debuttato lunedì 19 febbraio, ottenendo ottimi ascolti.

In seguito, è accolta Margherita Buy. La pluripremiata attrice (in carriera ha vinto sette David di Donatello e otto Nastri d’argento), lo scorso 22 febbraio, ha ufficialmente debuttato nel ruolo di regista grazie al film Volare. Buy, inoltre, è sceneggiatrice e protagonista della pellicola, che vanta nel cast anche Sofia Ricci e Giulia Michelini.

Domenica In 25 febbraio, Massimo Giletti e Sylvie Vartan

Nella diretta di Domenica In è intervistato Massimo Giletti. Il giornalista, per anni volto del pomeriggio domenicale di Rai 1, presenta lo speciale La Rai fa 70. L’evento, in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato il 28 febbraio prossimo, può contare sulla partecipazione di molti ospiti, tra cui la stessa Venier.

Infine, a Domenica In del 25 febbraio è in scaletta un’intervista alla cantante Sylvie Vartan. L’artista effettua un intenso racconto, fra carriera e vita privata. In seguito, si esibisce sulle note di alcune delle sue canzoni più celebri, tra le quali spiccano Buonasera, buonasera e Come un ragazzo.