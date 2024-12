Stasera in tv domenica 25 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 25 febbraio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma d’inchieste condotto da Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio

Stasera in tv domenica 25 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Màkari 3, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili. Titolo dell’episodio di stasera: “Il fatto viene dopo”. Saverio (Claudio Gioè) viene chiamato a fare il moderatore di un’importante conferenza a Gibellina, località che fu tragicamente distrutta dal terremoto nel 1968.Ma qualcosa va subito storto: l’evento è bruscamente interrotto da un alterco e, in seguito, da un omicidio.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Il 3 marzo arrivano in prima serata le nuove inchieste di Sabrina Giannini, protagoniste del programma nato per svelare le logiche del profitto nel sistema agroalimentare. Nell’attesa viene proposta una puntata che riassume il meglio delle inchieste sulla moda sostenibile e il greenwashing.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Il programma di Paolo Del Debbio, da sempre in onda di giovedì, raddoppia di domenica fino al 10 marzo in attesa del ritorno di “Zona bianca”, previsto il 17 marzo. In primo piano, i fatti e le polemiche che hanno caratterizzato la settimana, in particolare le schermaglie tra Governo e opposizione.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo Show dei Record. Un’altra domenica sera in compagnia di Gerry Scotti. In questa edizione torna la prova del palo lungo 12 metri e cosparso di grasso. Posto orizzontalmente, deve essere percorso nel minor tempo possibile. Il miglior concorrente affronterà nell’ultima puntata il detentore del Guinness World Record dal 2015.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In altre parole domenica. Nell’access prime time dell’ultimo giorno della settimana va in onda un’edizione di circa 45 minuti dell’atteso talk di Massimo Gramellini. Un vero e proprio inserto culturale dove poter affrontare un tema d’attualità con gli ospiti in studio.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Petra” Morti di carta” con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. Petra deve far luce sulla morte di un giornalista televisivo, coinvolto in scandali a sfondo sessuale. Per risolvere il caso, dovrà passare al setaccio quello strano mondo di ricchezze e vizi pubblici e privati.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Nuovo appuntamento con il talk di Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto. E torna, dalle 19.30, l’anteprima affidata a Nino Frassica che era stata temporaneamente sospesa per lasciare spazio ad un evento sportivo.

I film di questa sera domenica 25 febbraio 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2017, di Clovis Cornillac, Belle & Sebastien, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Roland Emmerich, The day after tomorrow, con Jake Gyllenhaal. Lo scienziato Jack Hall (Dennis Quaid) lancia l’allarme: il surriscaldamento del globo sta per provocare una catastrofe. La Casa Bianca però non gli dà retta e così una terribile tempesta distrugge New York: soltanto pochi rimangono in vita. Tra loro c’è anche Sam (Jake Gyllenhaal), figlio di Jack.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Joe Wright, L’ora più buia, con Gary Oldman, Lily James. Winston Churchill, da pochi giorni Primo Ministro d’Inghilterra, deve decidere se negoziare con la Germania nazista o continuare a difendere gli ideali della propria nazione.

Stasera in tv domenica 25 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il Regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford, Shia Labeouf. Indiana e suo figlio Matt sono sulle tracce del Teschio di cristallo di Akator. Ma dovranno fare i conti con la spia sovietica Irina Spalko che li insegue.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Daniele Vicari, Orlando, con Angelica Kazankova, Michele Placido. Il contadino Orlando corre al capezzale del figlio, emigrato vent’anni prima a Bruxelles. Lì scopre di doversi prendere cura della nipote, Lyse. I due dovranno così imparare a conoscersi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Harald Zwart, The Karate Kid – La leggenda continua, con Jaden Smith, Jackie Chan. Trasferitosi in Cina dopo la morte del padre, il ragazzino Dre fa amicizia con una compagna di classe, causando l’ira del bullo della scuola: l’amico Mr. Han gli insegna il Kung Fu.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Michael e Peter Spierig, Predestination, con Ethan Hawke. Un agente temporale viaggia in segreto per impedire i crimini. L’ultimo incarico che gli viene assegnato è quello di catturare l’unico killer che da sempre continua a sfuggirgli.