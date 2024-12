La Confessione, il 27 febbraio ospiti Alessandro Sallusti e Barbara Alberti

Martedì 27 febbraio, in seconda serata su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento de La Confessione. Il programma, per anni titolo di punta di NOVE e che da poche settimane è sbarcato sulla TV di Stato, è condotto da Peter Gomez.

La Confessione 27 febbraio, gli ascolti delle prime due puntate in Rai

La Confessione è un talk show condotto ed ideato da Peter Gomez. Il format, giunto quest’anno alla quindicesima edizione, ha esordito nel 2017 su NOVE. È rimasto poi in programmazione sulla rete Discovery per sei anni, fino al 2023.

Nelle scorse settimane, il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha annunciato l’approdo nella difficile collocazione della seconda serata di Rai 3, occupata, da settembre a dicembre, dal talk Avanti Popolo, che ha faticato molto negli ascolti.

La Confessione, con la puntata in onda il 27 febbraio su Rai 3 e in diretta streaming e on demand su Rai Play, giunge al terzo appuntamento della stagione. Il debutto del 14 febbraio ha convinto poco meno di 500 mila telespettatori, con una share del 4,1%. La trasmissione ha sostanzialmente confermato questi dati anche nella seconda puntata.

Il faccia a faccia con Alessandro Sallusti

In primis, Peter Gomez, durante La Confessione del 27 febbraio, accoglie in studio un suo collega. Stiamo parlando del giornalista Alessandro Sallusti, che da qualche mese è il Direttore responsabile de Il Giornale.

Gomez e Sallusti, nel corso dell’appuntamento, discutono dei principali fatti di politica. In particolare, i due commentano l’esito delle elezioni in Sardegna. Le regionali, dopo uno spoglio lunghissimo, ha eletto come nuova Presidente Alessandra Todde, candidata del cosiddetto campo largo di centrosinistra, composto, fra gli altri, dal Partito Democratico di Elly Schlein e dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

In seguito, nel corso della puntata de La Confessione del 27 febbraio, il conduttore dialoga della vita privata dell’ospite. Sallusti, infatti, lo scorso maggio è convolato a nozze con la nota opinionista televisiva Patrizia Groppelli.

La Confessione 27 febbraio, la scrittrice Barbara Alberti

La seconda parte de La Confessione del 27 febbraio ha come protagonista Barbara Alberti. Quest’ultima ha alle spalle una lunghissima carriera da scrittrice, avendo pubblicato oltre trenta opere. Inoltre, spesso ha lavorato come sceneggiatrice (ad esempio con Luca Guadagnino e Liliana Cavani) e non ha disdegnato neanche la carriera politica, candidandosi alla Camera dei Deputati nel 1992.

Peter Gomez, nel faccia a faccia con Barbara Alberti, affronta importanti tematiche. In particolare, discute di femminismo e del politicamente corretto.