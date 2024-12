Gloria episodi Promesse non mantenute e Addio miei cari: trama e cast del finale di stagione

Martedì 27 febbraio sono in onda gli episodi Promesse non mantenute e Addio miei cari di Gloria. Con gli appuntamenti odierni, termina la prima stagione della fiction con protagonista Sabrina Ferilli.

Gloria Promesse non mantenute, regista e dove è girata

Promesse non mantenute ed Addio miei cari come tutta la serie Gloria sono una produzione originale di Eagle Pictures. La società l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La sceneggiatura, tratta dall’opera Vorrei vedere te di Roberto Proia, è scritta dallo stesso Proia, in compagnia di Paola Mammini e Fausto Brizzi. Quest’ultimo, inoltre, è anche il regista, ruolo che ricopre per la prima volta in una serie televisiva.

Le riprese si sono svolte a Roma. Le prime due puntate della prima stagione di Gloria hanno ottenuto buoni dati di ascolto. In particolare, gli appuntamenti in onda il 19 e il 26 febbraio hanno convinto una media di 3 milioni e mezzo di telespettatori, per una share di poco inferiore al 20%. Ma la seconda puntata ha avuto un calo rispetto alla prima. Nonostante questo, però, il futuro della fiction è incerto. La Rai, infatti, non ha ancora comunicato l’arrivo di una eventuale seconda stagione.

Gloria Promesse non mantenute, la trama

Nel corso di Promesse non mantenute c’è una svolta fondamentale per la vita sentimentale di Gloria. Quest’ultima, infatti, riceve la proposta di matrimonio dall’ex marito Alex, con il quale sembra aver ritrovato la sintonia. Tuttavia, qualcosa va storto e le nozze falliscono proprio a un passo dall’altare.

Nel frattempo, Lucilla e Gabriele scoprono la serie di bugie raccontate da Manlio e da Gloria. I due, invece di denunciare la cosa, decidono di sfruttarla a loro favore, ricattandoli.

Addio miei cari, la trama

La prima stagione di Gloria termina con l’episodio intitolato Addio miei cari, in onda sempre su Rai 1 subito dopo la fine di Promesse non mantenute. Nell’appuntamento conclusivo, i protagonisti sono in ansia.

Gloria, infatti, è sparita nel nulla e nessuno sa che fine abbia fatto. Ad alimentare la preoccupazione c’è il ritrovamento di una lettera, che sembrerebbe essere stata scritta dalla protagonista e che farebbe pensare al suicidio. Tuttavia, la realtà è ben diversa: l’attrice, infatti, ha ideato un piano per evidenziare gli aspetti negativi dei social.

Gloria Promesse non mantenute, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel finale di stagione di Gloria, in onda su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.