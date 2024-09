Cucine da incubo USA, su Real Time l’ottava edizione: Gordon Ramsay a New York e nel New Jersey

Venerdì 1° marzo, su Real Time, sono in onda le prime due puntate dell’ottava edizione di Cucine da incubo USA. La trasmissione ha come padrone di casa lo chef Gordon Ramsay.

Cucine da incubo USA ottava edizione, lo show torna con un ciclo di puntate inedite

Le due puntate del 1° marzo di Cucine da incubo USA, così come tutte le altre dell’ottava edizione, oltre che su Real Time sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Discovery+. La trasmissione, vero e proprio cult della tv oltreoceano (e non solo), ha esordito sull’emittente FOX nel settembre del 2007. Dopo un picco iniziale, la popolarità del format è andata via via diminuendo, fino alla chiusura definitiva arrivata nel 2014.

Nove anni dopo, FOX ha deciso di lavorare a un ciclo di puntate inedite. L’ottava edizione, in particolare, è composta da dieci appuntamenti. Essi, negli Stati Uniti, sono andati in onda (con ascolti non del tutto eccezionali) fra settembre e dicembre dell’anno scorso. Da oggi, tali episodi sono visibili in chiaro in Italia grazie a Real Time, che ne trasmette due alla settimana, nel prime time del venerdì.

Come funziona il format

L’ottava edizione di Cucine da incubo USA è una produzione originale di Fox Alternative Entertainment, All3Media International e Studio Ramsay Global. Il presentatore e narratore, come già accennato, è Gordon Ramsay. Quest’ultimo, che figura anche nell’elenco degli autori, è il padrone di casa della trasmissione sin dal suo arrivo. Ramsay è tra gli chef più conosciuti a livello internazionale, avendo partecipato a celebri programmi come Hell’s Kitchen, Next Level Chef e MasterChef.

Il conduttore, in Cucine da incubo USA, si reca all’interno di alcuni locali in crisi degli Stati Uniti. Dopo aver analizzato l’organizzazione lavorativa del ristorante, Gordon apporta varie modifiche, fra cui agli arredamenti e al menù. Al termine, Ramsay dà consigli al titolare e allo staff per evitare che il locale fallisca.

Cucine da incubo USA ottava edizione, dove sono ambientate le puntate del 1° marzo

Nei primi due appuntamenti dell’ottava edizione di Cucine da incubo USA lo chef è, in primis, nel Queens, quartiere della città di New York. Qui c’è il Bel Aire, locale a conduzione familiare, con un lunghissimo menù e in attività da circa cinquant’anni.

In seguito, per il secondo episodio, ci si sposta a Woodland Park, nel New Jersey, dove c’è il Bask 46. Il ristorante è di recente apertura, essendo stato inaugurato nel 2023. Ramsay, una volta sul posto, critica aspramente lo chef, soprattutto per le esagerate porzioni proposte.