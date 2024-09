Mondiali di atletica indoor 2024, la programmazione tv: le finali in diretta su Rai 2

Venerdì 1° marzo, in Scozia, iniziano i Mondiali di atletica leggera indoor 2024. L’evento iridato ha una durata di tre giorni: domenica, infatti, si svolge la giornata conclusiva.

Mondiali di atletica leggera indoor 2024, dove si svolgono le gare

I Mondiali sono il primo, importante appuntamento di questa stagione sportiva, che culmina con le Olimpiadi di Parigi, previste tra la fine di luglio e le prime settimane di agosto.

Le gare dei Mondiali di atletica leggera indoor si svolgono, come detto, in Scozia. In particolare, gli atleti gareggiano all’interno della suggestiva Emirates Arena di Glasgow. Ogni giorno, a partire dalle ore 11:00 circa, prendono il via le sessioni di qualificazione alle finali. La sera, dalle 19:00 alle 22:00 circa, sono assegnate le medaglie.

Le gare più attese per l’Italia

Nei Mondiali di atletica leggera indoor 2024, l’Italia ambisce ad essere grande protagonista. Il nostro paese è rappresentato da una delegazione di ventuno atleti. Alcuni di questi hanno legittime aspirazioni di finire sul podio, a partire da Mattia Furlani e Catalin Tecuceanu.

Entrambi si sono qualificati con le migliori performance dell’anno: il primo nella disciplina del salto in lungo, la seconda negli 800 metri. L’Italia, in seguito, ha molte aspettative sulla specialista del salto in lungo Larissa Iapichino e su Leonardo Fabbri, vincitore nel getto del peso della medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest del 2023.

Nell’elenco degli atleti italiani ai Mondiali sono assenti Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. I due, campioni olimpici a Tokyo, hanno preferito non presenziare all’evento iridato per concentrarsi sugli impegni futuri.

Mondiali di atletica leggera indoor 2024, la programmazione tv

La Rai detiene i diritti per trasmettere in chiaro e in diretta i Mondiali di atletica leggera indoor. In particolare, la TV di Stato propone le qualificazioni della mattina su Rai Sport, fruibile al canale 58 del digitale terrestre.

La sera, invece, su Rai 2 è trasmessa la sessione delle finali, al via alle 19:40 circa. Dalle 20:30 alle 21:00, durante l’edizione serale del TG2, il segnale si sposta momentaneamente su Rai Sport. Dalle 21:00, invece, le gare tornano su Rai 2. Tutte gli appuntamenti sono visibili in streaming e on demand sul sito di Rai Play. I telecronisti della competizione sono Luca Di Bella e Stefano Tilli. A bordopista, per le interviste, c’è Elisabetta Caporale.

Il 1° marzo, il calendario dei Mondiali di atletica leggera indoor 2024 propone, fra le altre, le finali di salto in alto femminile e di getto del peso maschile. Il sabato spazio alle sfide che assegnano le medaglie di salto con l’asta. Infine, la domenica tocca al salto in lungo femminile, alle staffette della 4×400 e alla finale sia maschile che femminile degli 800 metri.