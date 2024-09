Amici, il pomeridiano del 10 marzo: le ultime maglie del Serale e il ritorno di Mew

Domenica 10 marzo, dalle 14:00 circa su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento pomeridiano di Amici. Il talent, come al solito, è condotto da Maria De Filippi. Al suo fianco ci sono i professori, tre per il ballo e altrettanti per il canto. Per la danza spazio ad Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Nella seconda categoria, invece, ci sono Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Amici 10 marzo, le ultime maglie per il Serale

La puntata del 10 marzo di Amici di Maria De Filippi è decisiva per il proseguo dell’avventura degli allievi. I sei coach, infatti, devono assegnare le ultime maglie disponibili in vista del Serale. Fase, questa, che dovrebbe iniziare il prossimo 23 marzo, in prima serata su Canale 5.

Non tutti i talenti ancora in gioco, però, possono accedere al Serale. Alcuni di loro, infatti, sono costretti ad abbandonare per sempre il programma. Decisive, in tal senso, sono le classifiche delle sfide di canto e di ballo. Durante l’appuntamento, infine, è annunciato il nome del direttore artistico del Serale, oltre che la composizione delle tre squadre.

Il ritorno di Mattia Zenzola e Mew

Ad Amici del 10 marzo, la conduttrice riaccoglie due vecchie conoscenze del talent. Il primo è il ballerino Mattia Zenzola, vincitore del programma lo scorso anno. Mattia, nell’appuntamento odierno, si esibisce in un passo a due. In seguito, parla dell’esperienza da attore protagonista del musical Mare Fuori.

Successivamente, il centro del palco è raggiunto da Mew. La cantante, nelle scorse settimane, è entrata a far parte della scuola in qualità di allieva. Qui ha conosciuto Matthew, con il quale ha iniziato una relazione. I due, dopo qualche tempo, hanno deciso di abbandonare il programma. A settimane di distanza, Mew si ripresenta di fronte ai coach e al pubblico per presentare la canzone Posatenebre, rilasciata lo scorso 8 marzo.

Amici 10 marzo, le classifiche delle sfide

Infine, come al solito, nella puntata del 10 marzo di Amici si svolgono le sfide. Quella di canto è giudicata dall’artista Diodato, vincitore con Fai rumore del Festival di Sanremo 2020. Il cantautore, termina la manche, si esibisce con Ti muovi, hit lanciata proprio dal palco dell’Ariston durante la 74esima edizione della kermesse. In seguito, gli allievi svolgono una seconda prova di canto, giudicata dal Direttore d’orchestra Peppe Vessicchio.

Per il ballo, invece, ad Amici del 10 marzo giudicano le varie esibizioni i coreografi Kledi Kadiu e Nancy Berti. I voti sull’improvvisazione, invece, sono assegnati da Garrison Rochelle.