Notte degli Oscar 2024: diretta Rai 1, ospiti e dove vedere i film candidati

Nella notte fra domenica 10 e lunedì 11 marzo si svolge la cerimonia di consegna degli Oscar 2024. L’evento è visibile, in Italia, da Rai 1.

Oscar 2024, la diretta italiana condotta da Alberto Matano

Dopo diversi anni sulla piattaforma satellitare, l’edizione 2024 rappresenta per gli Oscar il ritorno sulla TV di Stato. La cerimonia di consegna è visibile in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play dalle 23:30. Alla conduzione c’è Alberto Matano, popolare volto del daytime Rai, che conduce tutti i giorni La Vita in Diretta. A Los Angeles, collegato dal tappeto rosso degli Academy Awards, c’è l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga.

Matano segue la cerimonia di consegna degli Oscar 2024 dallo studio 3 di Via Teulada, a Roma. Il padrone di casa è accompagnato da vari ospiti ed esperti. Fra loro c’è Stefania Sandrelli, in carriera vincitrice di quattro David di Donatello e sei Nastri d’argento.

Accolte, nello speciale sugli Oscar 2024, le attrici Claudia Gerini ed Ambra Angiolini. Spazio, poi, a Gabriele Muccino, regista che ha diretto pellicole come A casa tutti bene, Padri e figlie e Sette anime. Infine, sono coinvolti l’attore Claudio Santamaria, lo scrittore Antonio Monda e la giornalista Paola Jacobbi.

La speranza per l’Italia è il film Io Capitano di Matteo Garrone

L’Italia, durante la notte degli Oscar 2024, spera di essere protagonista grazie a Matteo Garrone, regista di Io Capitano. La pellicola, che ricostruisce il dramma dell’immigrazione nel Mar Mediterraneo, è nella cinquina dei candidati come Miglior film internazionale.

La Rai ha deciso di realizzare un omaggio a Matteo Garrone trasmettendo una maratona di suoi successi. La rete di riferimento è Rai Movie, che alle 21:15 propone Pinocchio, rivisitazione del 2019 del capolavoro di Collodi. Segue, alle 23:15, la pellicola Dogman, con al centro la storia d’amicizia fra lo spacciatore Marcello e il piccolo criminale locale Simone.

Oscar 2024, dove vedere i film candidati

Molti dei film candidati agli Oscar 2024 sono già visibili sulle varie piattaforme a pagamento. Il già citato Io Capitano, ad esempio, è fruibile su Sky Cinema e su Now. Sull’emittente satellitare è offerto anche Mission: Impossible-Dead Reckoning Parte Uno (due candidature).

Su Netflix, invece, è possibile seguire i film Maestro (sette nomination), Nyad Oltre l’oceano e La società della neve (due nomination) e Nimona (candidato come Miglior film d’animazione).

Per quanto riguarda le pellicole candidate agli Oscar 2024 come Miglior film, American Fiction (cinque nomination) è in onda su Sky Cinema e Amazon Prime Video. Anatomia di una caduta (cinque candidature) è offerto a noleggio su Prime e su Apple Itunes.

Barbie (otto nomination) è a noleggio su Apple TV, Prime Video, Sky Primafila, Mediaset Infinity, Tim Vision e Rakuten TV. La pellicola Killers of the flower moon (dieci candidature), diretto da Martin Scorsese, è incluso nell’abbonamento Amazon Prime e a pagamento su Apple TV e Tim Vision.

Il favorito Oppenheimer (tredici nomination) è trasmesso solo a noleggio su Prime Video, Youtube e Apple TV. Le altre produzioni, ovvero Past Lives, La zona d’interesse e The Holdovers non sono attualmente disponibili su nessuna emittente. Povere creature, infine, dovrebbe essere disponibile su Disney+ nei prossimi mesi.