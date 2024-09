Grande Fratello, la puntata dell’11 marzo: Rosy seconda finalista, Luzzi contro Anita

Lunedì 11 marzo è andata in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, come al solito, è condotto da Alfonso Signorini. Nell’appuntamento è stata eletta la seconda finalista di questa edizione.

Grande Fratello 11 marzo, lo scetticismo verso Anita

Al Grande Fratello dell’11 marzo si è parlato a lungo di Anita. Quest’ultima, all’esterno della Casa, era fidanzata con Edoardo. In settimana, dopo un progressivo avvicinamento, si è lasciata andare con Alessio Falsone, baciandosi nella suite.

Tale comportamento, nella diretta del Grande Fratello, ha suscitato le critiche di Beatrice Luzzi. L’attrice ha ammesso di non credere alla sincerità di Anita, affermando: “Sicuramente, fra i due c’è una grande attrazione. Lei, però, ha accelerato molto perché era in bilico. Poteva aspettare tre settimane e fare queste cose fuori”.

Dello stesso avviso Giampiero Mughini: “Qualcosa poteva essere fatto dopo, a telecamere spente. Edoardo, ora, è triturato televisivamente ed è un qualcosa di orrendo”. Anita, al Grande Fratello dell’11 marzo, ha negato ogni accusa, sottolineando di aver fatto “di tutto” per la relazione con Edoardo.

Simona Tagli contro Grecia Colmenares

Al Grande Fratello è rientrata nella Casa Grecia Colmenares. Quest’ultima, eliminata durante la puntata dello scorso mercoledì, si è confrontata con Simona Tagli.

In seguito, un lungo focus è proposto su Giuseppe. Il ragazzo, in settimana, ha vissuto momenti di sconforto. Durante l’appuntamento in onda lo scorso mercoledì, infatti, nessuno lo ha votato per andare al televoto che avrebbe poi decretato il nome del secondo finalista. Poi, si è parlato del presunto riavvicinamento fra Giuseppe e Beatrice, prontamente smentito dall’attrice.

Infine, al Grande Fratello dell’11 marzo, Perla ha letto per la prima volta un’intervista rilasciata dalla sorella. Quest’ultima ha voluto mettere in guardia Perla dal comportamento di Alessio, che a suo dire è entrato nello show “con l’obiettivo di avere una storia”.

Grande Fratello 11 marzo, Rosy è la seconda finalista

Al Grande Fratello di lunedì 11 marzo, Alfonso Signorini ha comunicato l’esito del televoto. Il pubblico ha deciso che la seconda finalista di questa edizione del reality è Rosy. La chef ha vinto ottenendo il 53% delle preferenze. Si ferma al secondo posto Letizia con il 23%, seguita da Anita al 10% e da Paolo al 5%.

La puntata del Grande Fratello è terminata, come al solito, con le nomination. I concorrenti al televoto (senza eliminazione) sono Anita, Simona, Giuseppe, Massimiliano e Federico. Il meno votato sarà il primo ad essere a rischio eliminazione la prossima settimana.