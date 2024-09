Stasera in tv martedì 12 marzo 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 12 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Duilio Giammaria, Petrolio. Su Canale 5, Calcio Champions League: Barcellona-Napoli.

Stasera in tv martedì 12 marzo 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il talent Dalla strada al palco. Anche la quarta puntata del talent creato da Carlo Conti e condotto da Nek promette tante esibizioni sorprendenti ed altrettante storie di vita, quelle degli artisti di strada che per una sera hanno a disposizione l’immensa piazza televisiva. Un’occasione da sfruttare al meglio in pochi minuti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Rispetto agli altri programmi di prima serata dedicati all’attualità, quello curato e condotto da Duilio Giammaria si distingue per la sua vocazione divulgativa e scientifica. Ogni puntata si concentra su un argomento diverso, raccontandolo con una lunga inchiesta approfondita e accurata.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. L’evento politico della settimana è il risultato delle elezioni regionali in programma in Abruzzo domenica 10 marzo. Se ne parla anche nel talk di Bianca Berlinguer, che si apre come sempre con una lunga conversazione tra la giornalista e Mauro Corona, in collegamento dalla sua casa di Erto (PN).

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Barcellona-Napoli. Allo Stadio Olimpico di Barcellona i padroni di casa allenati da Xavi (che lascerà a fine stagione) incontrano i Campioni d’Italia del nuovo tecnico Francesco Calzona: è la gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League. All’andata al Maradona di Napoli è finita con un pareggio: 1-1.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni dà spazio, tra un’inchiesta e l’altra, ai monologhi. Tra i più applauditi di questa edizione, quello di Big Mama sulle donne: “Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no, denunciate”, ha detto l’artista avellinese di ritorno da Sanremo.

Su La 7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu da tempo curano la copertina satirica per il programma di Giovanni Floris. Che negli ultimi tempi tra le varie elezioni regionali e in vista di quelle europee ha trovato materiale di discussione politica.

Tv8 – Nove – Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova nell’Oltrepo Pavese in caccia del miglior locale della zona. Faccia a faccia: Ristorante Vino dei Frati, All’AvamPOsto sul Grande fiume, Agriturismo Boccapane e Cà del Monte.

Su Nove, alle 21.25, Faking It – Bugie criminali. Stasera Pino Rinaldi indaga sulla storia di Tatiana ed Eleban Ceoban, madre e figlia scomparse nel nulla da Gradoli (Viterbo) il 30 maggio 2009 e mai ritrovate. Il marito di Tatiana, Paolo, è stato riconosciuto colpevole di duplice omicidio.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento Hotel. Nuova puntata con il programma condotto da Flavio Montrucchio che ancora una volta farà di tutto per far sbocciare l’amore tra due sconosciuti. Oggi seguiamo l’incontro tra Stefano e la napoletana Francesca.

I film di questa sera martedì 12 marzo 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2016, di Max Croci, Al posto tuo, con Luca Argentero, Stefano Fresi. Luca Molteni (Luca Argentero) e Rocco Fontana (Stefano Fresi), manager di due società concorrenti, si contendono l’unico posto di responsabile rimasto libero in seguito alla fusione delle loro aziende. Per salvare il lavoro dovranno scambiarsi per una settimana vite, famiglie, case e abitudini.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2013, di Uberto Pasolini, Still Life, con Eddie Marsan, Joanne Froggatt. John, meticoloso funzionario londinese, deve organizzare i funerali dei cittadini deceduti in solitudine. Quando scopre che verrà licenziato, chiede di portare a termine l’ultimo incarico.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1972, di Burt Kennedy, Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, con John Wayne, Rod Taylor. Lane, ex capitano nordista, viene ingaggiato da una scaltra vedova per recuperare il bottino dell’ultima rapina compiuta dal marito.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1960, di Steno, Letto a tre piazze, con Peppino De Filippo, Nadia Gray, Totò. Giuseppe e Amalia sono felicemente sposati. Ma all’improvviso riappare Antonio, il primo marito della donna, creduto morto in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Stasera in tv martedì 12 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Robert Lorenz, Di nuovo in gioco, con Clint Eastwood, Amy Adams. Gus è uno dei migliori talent scout del baseball, ma con l’età ha perso un po’ del suo fiuto. Così la figlia decide di accompagnarlo nel Nord Carolina per visionare un giovane campione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2022, di Pierre Coré, Belle e Sébastien – Next generation, con Robinson Mensah-Rouanet. Durante le vacanze in montagna, il piccolo Sébastien incontra un bellissimo cane bianco, Belle. Il bambino farà di tutto per salvare il suo nuovo amico dai maltrattamenti del padrone.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2009, di Justin Lin, Fast & Furious – Solo parti originali, con Vin Diesel. Un asso delle corse automobilistiche clandestine e un agente federale dimenticano i rancori del passato e uniscono le forze per dare la caccia ad un boss del narcotraffico.