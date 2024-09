Verissimo, gli ospiti del 16 e 17 marzo: interviste a Patrizk Zaki, Mew e Rose Villain

Sabato 16 e domenica 17 marzo, alle 16:30 su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma è condotto, come al solito, da Silvia Toffanin.

Verissimo 16 17 marzo, Rose Villain reduce dal successo di Sanremo

A Verissimo di sabato 16 marzo è dato ampio spazio al Festival di Sanremo. Direttamente dalla kermesse, infatti, arriva Rose Villain. La cantante, sul palco dell’Ariston, ha proposto la hit Click Boom e alla sua prima partecipazione in gara alla manifestazione canora ha chiuso al 23esimo posto. Lo scorso 8 marzo, l’artista ha rilasciato l’album di inediti Radio Sakura. Inoltre, ha da poco annunciato di essere stata scelta dai Coldplay per aprire i loro concerti in Italia.

In seguito, nel corso di Verissimo del 16 marzo, è previsto un faccia a faccia con Grecia Colmenares. L’attrice è famosa nel nostro paese per aver presenziato nel cast di telenovele come Topazio e Manuela. Poche settimane fa, la Colmenares è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello, chiudendo un’esperienza durata sei mesi.

Mew e Fabio Canino

A Verissimo del 16 marzo si parla di Amici di Maria De Filippi. Per farlo interviene Mew, che ha abbandonato il talent lo scorso gennaio con il fidanzato Matthew. Nell’intervista, la giovane spiega i motivi che l’hanno convinta a lasciare il programma. In seguito, parla della sua ultima canzone dal titolo Posatenebre.

In scaletta, nell’appuntamento del 16 marzo di Verissimo, c’è un faccia a faccia con Fabio Canino, attore protagonista della commedia tributo a Raffaella Carrà intitolata Fiesta. Infine, sono protagonisti Monica Leoffredi e Juliana Moreira.

Verissimo 16 17 marzo, Patrick Zaki

Durante Verissimo del 17 marzo c’è l’attivista Patrick Zaki. Quest’ultimo presenta il libro Sogni e illusioni di libertà, nel quale racconta gli anni drammatici di prigionia vissuti in Egitto.

Per il mondo della musica c’è Nino D’Angelo, tra gli esponenti principali della musica neomelodica napoletana. In carriera ha pubblicato oltre 40 album e ha dato vita a pezzi come Jammo ja’, Stupida avventura, Popcorn e patatine e Senza giacca e cravatta.

A Verissimo del 17 marzo c’è Carolina Marconi, accompagnata in studio dalla mamma Soraya. Coinvolto, in seguito, Stash, frontman dei The Kolors e reduce dal successo sanremese di Un ragazzo e una ragazza. Infine, anche questa settimana è confermata la rubrica dedicata a Terra Amara. La soap, grande successo di Canale 5, è rappresentata dagli attori Bulent Polat e Neva Pekoz, che nella serie danno vita ai personaggi di Gaffur e Uzum. Come ogni settimana daranno anticipazioni sul futuro dei loro personaggi.