Matrimonio a prima vista, la puntata del 20 marzo: Fabio e Ilaria in viaggio di nozze

Mercoledì 20 marzo, in prima serata su Real Time, è in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Quello odierno è il quarto appuntamento dell’edizione 2024 dell’esperimento sociologico.

Matrimonio a prima vista 20 marzo, Fabio e Ilaria in viaggio di nozze

Matrimonio a prima vista 2024 è una produzione originale di NonPanic Banijay, che l’ha realizzato per Warner Bros. Discovery. La scorsa settimana, gli esperti hanno convocato una quarta coppia, composta da Fabio e Ilaria. I due si sono conosciuti all’altare e si sono sposati. Anche per loro è giunto il momento di partire in viaggio di nozze.

Al fianco dei protagonisti di Matrimonio a prima vista ci sono i tre esperti. In primis c’è la sessuologa Nada Loffredo, che valuta l’affinità sessuale dei candidati. Con lei ci sono l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Il rapporto tra Ilaria e Fabio

A Matrimonio a prima vista del 20 marzo, Fabio e Ilaria festeggiano le nozze in Italia, nel Salento. I due, inizialmente, affrontano la vacanza con le migliori intenzioni. Immersi nel verde, passano dei giorni in relax, durante i quali si concedono alcuni momenti di intimità. L’idillio, però, è solo apparente: lui, infatti, ha dei dubbi in quanto non sente particolare attrazione verso la partner.

Intanto, nel corso di Matrimonio a prima vista di oggi, va avanti la crisi fra Enrico e Benedetta. Lo sposo, al telefono con Andrea Favaretto, ammette: “Ho capito di non essere compatibile con lei, quindi non credo che si possa andare avanti. Accanto a Benedetta non riesco ad essere me stesso”.

La sposa, invece, sottolinea: “Io ho avuto un atteggiamento respingente, ma non ho notato da parte sua un interesse nel coinvolgermi. Comunque, sono disposta a continuare la conoscenza, cercando di mettermi maggiormente in gioco”. A Favaretto il compito di provare a convincere Enrico a proseguire l’esperimento.

Matrimonio a prima vista 20 marzo, Stefania e Roberto

Durante Matrimonio a prima vista del 20 marzo c’è aria di crisi anche fra Roberto e Stefania. Lui afferma: “Mia moglie ha dei comportamenti contrastanti. Ci sono dei momenti in cui è espansiva, altri in cui mette delle barriere”.

Lei ammette: “I primi giorni ci siamo raccontati e abbiamo parlato molto, ma questi ultimi giorni sono stati un po’ spenti. L’ho sentito troppo accondiscendente, sta cercando di accontentarmi in tutto ma, in tal modo, non ho la possibilità di conoscerlo”.

Infine, a Matrimonio a prima vista del 20 marzo ci sono Ilaria e Giuseppe. Marito e moglie approfondiscono la conoscenza. Tuttavia, lei ha ancora delle difficoltà a lasciarsi andare completamente, specie dal punto di vista intimo.