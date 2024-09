Matrimonio a prima vista 2024, la puntata del 13 marzo: arriva una quarta coppia

Mercoledì 13 marzo, su Real Time, prosegue l’esperimento di Matrimonio a prima vista. La terza puntata dell’edizione 2024 dello show è in onda a partire dalle ore 21:20.

Matrimonio a prima vista 13 marzo, il viaggio di nozze

Matrimonio a prima vista 2024 è una produzione originale di NonPanic Banijay, che l’ha realizzato per Warner Bros. Discovery. Nei primi due appuntamenti, trasmessi la scorsa settimana, sei single si sono sposati al buio, conoscendo il proprio coniuge solo all’altare. Nella puntata odierna, i novelli sposi affrontano il viaggio di nozze.

Al loro fianco, per tutta la durata dell’esperienza di Matrimonio a prima vista, ci sono i tre esperti. In primis c’è la sessuologa Nada Loffredo, che valuta l’affinità sessuale dei candidati. Con lei ci sono l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

La convivenza a Fuerteventura

Durante Matrimonio a prima vista del 13 marzo, le tre coppie affrontano la luna di miele. Ilaria e Giuseppe sono in visita nella foresta di Zanzibar, mentre Stefania e Roberto hanno deciso di godersi i fondali del Mar Rosso. Le due coppie, grazie alle varie escursioni, trovano la serenità e iniziano la conoscenza.

Lo stesso non si può dire per Enrico e Benedetta, che sembrano non riuscire a trovare nessun punto in comune. Dopo una giornata di tensione, marito e moglie litigano nel corso di un’uscita serale. Lei lo accusa di lamentarsi continuamente e di non riuscire a mettersi in gioco. Lui, invece, ritiene che lei si stia “arrampicando sugli specchi”, attaccandolo per giustificare un proprio disagio.

Benedetta, a Matrimonio a prima vista del 13 marzo, mette in dubbio la relazione, ipotizzando di proseguire la vacanza da sola. Lui, invece, si toglie la fede ed afferma: “Per me non può andare avanti”.

Matrimonio a prima vista 13 marzo, arriva una quarta coppia

Nel frattempo, a Matrimonio a prima vista, gli esperti hanno deciso di coinvolgere nell’avventura una quarta coppia. Essa è composta da Ilaria e Fabio, entrambi di 34 anni. Lui afferma: “Sono un manutentore, vivo nella provincia di Parma e ho tante passioni, fra cui quella di andare in moto”. Lei, invece, sottolinea: “Mi occupo di corsi di formazione ed eventi nel settore equestre. Mi piacerebbe fare lunghe passeggiate a cavallo con mio marito”.

Ilaria, a Matrimonio a prima vista del 13 marzo, ha avuto una relazione importante per tre anni. Il fidanzamento è finito dodici anni fa e da quel momento non è più riuscita a provare le stesse emozioni. Fabio, invece, si è sempre basato esclusivamente sui canoni estetici e, per questo, non è mai riuscito ad approfondire una conoscenza. Partecipa al format per superare questo suo lato caratteriale.