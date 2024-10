Domenica In, gli ospiti del 31 marzo: ci sono Gianna Nannini e Francesca Fagnani

Domenica 31 marzo, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma, visibile dalle 14:00, è condotto da Mara Venier.

Domenica In 31 marzo, Gianna Nannini

Nella puntata di Domenica In del 31 marzo, la conduttrice intrattiene il pubblico nel pomeriggio di Pasqua con numerosi ospiti. In primis c’è la cantante Gianna Nannini, autrice di canzoni come Ti voglio tanto bene, Meravigliosa creatura, Bello e impossibile ed America.

Nel rotocalco pomeridiano, Nannini parla del suo nuovo album intitolato Sei nell’anima, contenente undici brani inediti ed uscito lo scorso venerdì 22 marzo. Inoltre, si esibisce in live con i singoli Silenzio e Io voglio te.

Antonio Albanese con Virginia Raffaele

A Domenica In del 31 marzo sono in studio Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Il primo è un noto attore, protagonista di pellicole come Qualunquemente, Cento domeniche e Come un gatto in tangenziale. La seconda, invece, è una imitatrice e conduttrice, negli scorsi mesi in onda su Rai 1 con il varietà Colpo di Luna.

Albanese e Raffaele intervengono per parlare del film Un mondo a parte, nel quale interpretano il ruolo di protagonisti. In studio, in loro compagnia, ci sono anche il regista Riccardo Milano ed alcuni piccoli attori protagonisti della pellicola.

In seguito, nel corso di Domenica In del 31 marzo, Mara Venier dialoga con la collega Francesca Fagnani. La giornalista, dal prossimo 2 aprile su Rai 2, è al timone della nuova edizione di Belve, programma di interviste. Nel faccia a faccia con Venier svela il nome di alcuni degli ospiti attesi nel format. Tra loro ci sono il rapper Fedez e il Ministro delle Infrastrutture e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.

Domenica In 31 marzo, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Durante Domenica In del 31 marzo un lungo spazio è dedicato alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Per discuterne, Venier accoglie gli attivisti Franco ed Andrea Antonello.

Con loro c’è Nino Acampora, il fondatore di PizzAut, a capo di una catena di ristoranti e che ha assunto vari giovani affetti dalla sindrome di autismo. In collegamento dalla Comunità Exodus dell’Isola d’Elba c’è Don Antonio Mazzi. Infine, presente il cantautore Manuel Pia, che canta il brano I bambini delle fate.

Infine, la padrona di casa Mara Venier dà il benvenuto in studio a Sal Da Vinci. L’artista intrattiene gli spettatori intonando Vera, uno dei suoi più grandi successi, con il quale ha vinto nel 1994 il Festival Italiano della Musica.