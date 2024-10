Linea Verde, la puntata del 31 marzo: la Costiera Amalfitana

Domenica 31 marzo, nella giornata in cui si festeggia la Pasqua, su Rai 1 è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma, come al solito, è in onda dalle 12:20 circa.

Linea Verde 31 marzo, la Costiera Amalfitana

Al timone di Linea Verde del 31 marzo, in onda oltre che su Rai 1 anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, ci sono Peppone Calabrese e Livio Beshir. Con loro, nel ruolo di inviata, è presente Margherita Granbassi. A lei è affidato il compito di percorrere, rigorosamente a piedi, alcuni degli itinerari più belli del nostro paese.

A Linea Verde del 31 marzo è protagonista ancora una volta la Campania. La scorsa settimana era stato proposto un focus sull’isola di Ischia. Questa volta, invece, ci si sposta nel Golfo di Salerno, in un viaggio che va dalla Piana del Sele alla Costiera Amalfitana. Un territorio, questo, ricco di mari cristallini, che ogni anno attirano migliaia di turisti da ogni parte del pianeta.

Il viaggio inizia da Vietri sul Mare. Nella cittadina marinara, Peppone analizza l’antica tradizione legata alla lavorazione della ceramica.

Il limone sfusato e la colatura di alici

Nel corso di Linea Verde del 31 marzo, Livio Beshir si concentra su alcuni degli alimenti più noti della Costiera Amalfitana. In primis c’è il limone sfusato, che ha ottenuto il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta. Tale agrume cresce solo in tale zona, grazie all’azione naturale del sole e dei caldi venti provenienti da sud. Fondamentale, inoltre, è la protezione data dai Monti Lattari, che permettono ai limoni di rimanere al riparo dai venti freddi del nord.

In seguito, Beshir dedica un approfondimento alla tradizionale attività della colatura di alici. Per farlo raggiunge Cetara, patria della salsa liquida trasparente prodotta dalla maturazione delle alici in una soluzione di acqua e sale. È incontrata anche una giovane che ha avviato una coltivazione di fiori commestibili. Beshir si intrattiene con un pasticciere, che spiega come realizzare la pastiera, dolce tipico pasquale.

Linea Verde 31 marzo, Peppone ad Eboli

Durante Linea Verde, Peppone Calabrese è in visita ad Eboli, dove narra la storia del Forno Sociale di Comunità. Il luogo, gestito da Vincenzo, accoglie tutti gli abitanti del paese, che lo possono utilizzare per cuocere il pane e altri prodotti lievitati. A Battipaglia spiega in che modo preparare l’antica ricetta della pasta e patate, poi entra in una caseificio per assistere alla filatura della mozzarella. Infine, Margherita Granbassi percorre il Sentiero degli Dei, un itinerario suggestivo che parte da Agerola ed arriva a Positano.