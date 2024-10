LOL-Chi ride è fuori 4, dal 1° aprile la nuova edizione su Amazon Prime Video: concorrenti e novità

Lunedì 1° aprile, nel giorno in cui si festeggia Pasquetta, esordisce su Amazon Prime Video la quarta edizione di LOL-Chi ride è fuori. Il talent show sulla comicità è visibile a partire dalle prime ore della mattina.

LOL-Chi ride è fuori quarta edizione, le novità

La quarta edizione di LOL-Chi ride è fuori è condotta, ancora una volta, da Fedez. Il rapper è il volto del game show sin dalla prima edizione, trasmessa su Amazon Prime Video nella primavera del 2021.

Prodotto da Endemol Shine Italia, la regia è di Alessio Pollacci, mentre le scenografie sono di Francesco Mari. Una delle novità della quarta edizione dello show è rappresentata proprio dal ruolo di Fedez. Quest’ultimo, nelle varie puntate, si mette in gioco diventando, a sorpresa, un concorrente. Per lui, però, sono previste delle regole ferree: alla prima risata, infatti, sarà ufficialmente eliminato.

I co-conduttori e quante puntate sono

I co-conduttori della quarta edizione di LOL-Chi ride è fuori sono Frank Matano e Lillo. Entrambi in gara nella prima edizione, il primo farà di tutto per far ridere i concorrenti. Il secondo, invece, ricopre il ruolo di coach dei dieci comici.

La quarta edizione di LOL-Chi ride è fuori è composta da sei puntate dalla durata di circa un’ora ciascuna. Il 1° aprile Amazon rilascia le prime quattro. Le successive, invece, sono disponibili sette giorni più tardi, nella mattinata di lunedì 8 aprile.

Il meccanismo di funzionamento della trasmissione è semplice. Dieci comici affermati sono rinchiusi in una stanza per sei ore. Ogni protagonista mette in scena sketch e gag con l’obiettivo di far ridere gli altri. Chi cederà alla risata due volte sarà eliminato. L’ultimo rimasto in gara è il vincitore e porta a casa un montepremi di 100 mila euro, che sarà devoluto interamente in beneficenza.

LOL-Chi ride è fuori quarta edizione, il cast

Nella quarta edizione di LOL-Chi ride è fuori è in gara Giorgio Panariello, showman ed imitatore che da qualche anno è tra i giudici di Tale e quale show. Presente Diego Abatantuono, attore comico protagonista di film come Eccezzziunale veramente, Regalo di Natale e Mediterraneo. Coinvolti, poi, gli interpreti Maurizio Lastrico (Don Matteo, Call My Agent) ed Angela Finocchiaro (vincitrice di due David di Donatello per La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico).

Nella quarta edizione di LOL-Chi ride è fuori c’è Aurora Leone, conduttrice di Italia’s Got Talent e membro dei The Jackal. C’è Rocco Tanica, storico musicista della band Elio e le Storie Tese. Coinvolti, inoltre, l’imitatrice Lucia Ocone e l’attore Claudio Santamaria, che ha ottenuto un Nastro D’Argento per Romanzo Criminale e un David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot. Infine, ci sono i comici Edoardo Ferrario (per anni nel cast di Quelli che il calcio) e Loris Lunanzio Fabiani, che ha ottenuto l’accesso allo show vincendo LOL Talent Show.