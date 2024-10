Stasera tutto è possibile, il 1° aprile inizia la decima edizione: ospiti, novità e cast fisso

Rai 2, alle 21:20 di lunedì 1° aprile, riaccoglie nei palinsesti uno dei titoli più forti della propria programmazione. Stiamo parlando di Stasera tutto è possibile, show comico che festeggia l’importante traguardo della decima edizione.

Stasera tutto è possibile decima edizione, il conduttore e quante puntate sono

La decima edizione di Stasera tutto è possibile è una produzione originale di Endemol Shine Italia, che lo ha realizzato con la Direzione Intrattenimento Prime Time. La trasmissione è composto da un totale di otto puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del lunedì di Rai 2. Gli appuntamenti sono trasmessi anche in diretta streaming sul sito di Rai Play.

Il padrone di casa del format è Stefano De Martino. Il conduttore, tra i volti di punta dell’intrattenimento della seconda rete della TV di Stato, è al timone del format per il sesto anno consecutivo. Il suo debutto, infatti, è avvenuto nel 2019, in occasione della quinta edizione. Il programma è in onda dall’Auditorium Rai di Napoli.

Il cast fisso

Nelle otto puntate della decima edizione di Stasera tutto è possibile sono presenti alcuni comici, che compongono il cast fisso dello show. In primis ci sono Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, volti ricorrenti della trasmissione dal 2018. Con loro ci sono delle new entry, a partire da Herbert Ballerina, che in carriera ha lavorato a show come LOL-Chi ride è fuori e Bar Stella.

Atteso, inoltre, l’attore Giovanni Esposito, che ha recitato in decine tra film e serie, fra cui I Bastardi di Pizzofalcone, Metti la nonna in freezer e I fratelli De Filippo. Infine, De Martino accoglie in tutti gli appuntamenti l’imitatore Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo, nel debutto del 1° aprile, mette in scena la parodia di Maria De Filippi.

Stasera tutto è possibile decima edizione, gli ospiti della prima puntata

La prima puntata della decima edizione di Stasera tutto è possibile è a tema Dieci. Tale numero indica, in primis, il numero delle edizioni dello show. Inoltre, è un omaggio a uno dei simboli della città di Napoli, ovvero Diego Armando Maradona.

Vari gli ospiti che si mettono in gioco nell’appuntamento di Stasera tutto è possibile in onda il 1° aprile. Fra loro c’è lo stilista e wedding planner Enzo Miccio. Presente il conduttore e comico Sergio Friscia, in onda tutti i giorni su RDS e di recente al timone di Striscia la Notizia, e l’attrice Rocio Munoz Morales (Un passo dal cielo, Tre sorelle e Giustizia per tutti). Infine, è coinvolta Marta Filippi.