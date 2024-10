Terra Amara episodi lunedì 1° aprile: trama, cast e curiosità

Lunedì 1° aprile, nel prime time di Pasquetta, su Canale 5 sono in onda due episodi inediti di Terra Amara. La soap, in particolare, è in onda dalle 21:25, subito dopo la fine di Striscia la Notizia.

Terra Amara 1° aprile, regista e dove è girata

Terra Amara, oramai un cult della programmazione della rete ammiraglia Mediaset, è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Nel lungo elenco di sceneggiatori, invece, ci sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Terra Amara 1° aprile, la trama

Nel corso di Terra Amara di lunedì 1° aprile, Fikret è ricoverato in ospedale. A causa dell’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto, infatti, le sue condizioni di salute sono disperate. È presente un solo chirurgo che potrebbe operarlo e salvargli, in questo modo, la vita. Il medico, tuttavia, si trova in Svizzera e non sembra intenzionato a lasciare il proprio paese per recarsi in Turchia.

Intanto, nella puntata del 1° aprile, fra i protagonisti si fa largo il sospetto che Colak possa essere in qualche modo coinvolto nel sinistro di Fikret. Vahap e Abdulkadir, invece, hanno uno scontro, nel quale il secondo rimane ferito. Betul, preoccupata, decide di stare con l’uomo. Così facendo, però, arriverà tardi alla cerimonia del suo matrimonio.

Spoiler finale

Intanto, durante il doppio appuntamento di Terra Amara, si riaccendono le speranze di sopravvivenza per Fikret. Ad aiutarlo, infatti, c’è Hakan, che è riuscito a convincere il chirurgo ad operare il protagonista. Betul, nonostante sia in ansia per Abdulkadir, decide comunque di mandare avanti il proprio piano, sposando Colak. Per entrare in possesso della sua eredità, offre al neo sposo una bevanda nella quale ha sciolto del veleno. L’uomo, poco prima di bere, comprende l’inganno. Decide, di conseguenza, di punire Betul, ordinando ai propri uomini di rinchiuderla in casa, vietandole di avere contatti con altre persone.

Terra Amara 31 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Pasquetta di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.