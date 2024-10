Primo Appuntamento, la puntata del 2 aprile: single, chi sono e come sono andate le cene

Martedì 2 aprile, in prima serata su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma, come di consueto, è condotto da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2 aprile, Simona e Carmine

Nel corso di Primo Appuntamento del 2 aprile, il padrone di casa, affiancato dalla maitre Barbara e dal barman Mauro, accoglie otto single. Essi accettano di partecipare a un appuntamento al buio, cioè senza conoscere l’identità del partner con il quale passeranno la serata. Dopo un aperitivo e una cena, i due devono decidere se lasciare insieme il ristorante o se, invece, abbandonare il locale da soli.

A Primo Appuntamento del 2 aprile c’è Simona, gastronoma di 51 anni. Afferma: “I miei punti di forza? Ho belle gambe e cucino bene. Sono estroversa e di compagnia, simpatica e portatrice di gioie. Metto allegria nelle persone”. È una grande fan di Raffaella Carrà. Nel dating show, Simona incontra il 59enne Carmine, vive a Benevento e si definisce “un tenerone”. Ha la passione per la musica e la cucina e spera di incontrare una donna “frizzante”, che aiuti a superare la timidezza.

Nicola passa la serata con Lucrezia

Nel corso di Primo Appuntamento del 2 aprile c’è Nicola, 24enne di Milano. Si tratta di un volto già noto al pubblico, avendo partecipato a Primo Appuntamento Hotel: “La prima volta non è andata molto bene, ora spero di incontrare la persona giusta”. È alla ricerca di una ragazza “acqua e sapone”. Conosce Lucrezia, studentessa di ingegneria gestionale di 23 anni. È di Poggibonsi, in Toscana, e afferma: “Sono single da due anni e mezzo. Ci sono dei momenti in cui sono timida, altri in cui esce fuori il mio lato estroverso”.

In seguito, le porte del ristorante di Primo Appuntamento del 2 aprile si aprono per il 22enne Davide. Viene da Bari e fino a qualche anno fa giocava a calcio, nel ruolo di portiere. Ora, però, ha il sogno di fare il comico. Ammette: “Qualora mi fidanzassi, la mia partner si dovrà trasferire a Bari perché non penso che una relazione possa funzionare a distanza”. Trascorre la serata con la 18enne Melissa, cantante neomelodica di Roma. Canta da quando ha 14 anni ed è emozionata perché è il suo primo appuntamento al buio.

Primo Appuntamento 2 aprile, Luca e Veronica

Infine, a Primo Appuntamento del 2 aprile ci sono Luca e Veronica. Il primo è di Varese, ha 34 anni ed è un barman. Definisce “molto particolare” il suo carattere: “Sono un tenebroso, ho degli alti e bassi, nei quali mi piace stare per gli affari miei. Ho bisogno di avere al mio fianco una persona forte, che mi sopporti”. La seconda ha 27 anni, è impiegata in uno studio commercialista e abita nella provincia di Milano. Di sé dice: “Sono solare e mi emoziono per ogni cosa, però ho un carattere difficile perché sono permalosa e molto precisa”.