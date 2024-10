Isola dei Famosi 2024, il cast completo: ci sono Valentina Vezzali e Joe Bastianich

Lunedì 8 aprile, su Canale 5, inizia l’Isola dei Famosi 2024 e, poche ore fa, è stato ufficializzato il cast di concorrenti. Fra i più attesi (e conosciuti) ci sono Joe Bastianich e Valentina Vezzali.

Isola dei Famosi 2024 cast, la conduttrice è Vladimir Luxuria

Prima di entrare nel merito del cast dell’Isola dei Famosi 2024 è bene analizzare le varie novità dell’edizione. La prima, e forse la più importante, riguarda la conduttrice. Ilary Blasi, infatti, lascia il timone del reality dopo tre edizioni consecutive. Al suo posto debutta Vladimir Luxuria, la cui carriera si è spesso intrecciata con il programma.

Nel 2008, infatti, ha presenziato come concorrente, ottenendo la vittoria. Tre anni più tardi, nel 2011, ha esordito come opinionista, mentre nel 2012 è stata scelta come inviata in Honduras. Nel 2022 e 2023, invece, Luxuria è tornata nel reality in qualità di opinionista.

Gli opinionisti

La conduttrice, però, non è l’unica novità dell’Isola dei Famosi 2024. L’inviata in Honduras è la presentatrice Eleonoire Casalegno, che sostituisce Alvin. In studio, per commentare le gesta dei concorrenti, ci sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

La prima, negli scorsi anni, ha lavorato come opinionista al Grande Fratello, dimostrando una forte personalità. Il secondo, invece, è nella squadra di giornalisti del TG5, alternandosi alla conduzione dell’edizione serale delle 20:30.

L’Isola dei Famosi, come di consueto, è ambientato in Honduras. Ad oggi non è stata comunicata la data ufficiale della finale. Tuttavia, lo show dovrebbe durare circa due mesi, terminando agli inizi di giugno.

Isola dei Famosi 2024 cast, chi sono i concorrenti

Il cast dell’Isola dei Famosi 2024 può contare su alcuni volti molto celebri. Il primo è quello di Joe Bastianich, per anni giudice di MasterChef Italia e reduce dalla vittoria ottenuta l’anno scorso a Pechino Express. Spazio a Valentina Vezzali, tra le schermitrici più forti di sempre, avendo vinto, nove medaglie olimpiche (di cui sei d’oro). Spazio, poi, alle attrici Marina Suma (Sapore di mare, Le occasioni di Rosa) e Maitè Yanes (Il sesso degli angeli).

Nel folto cast dell’Isola dei Famosi 2024 spicca la showgirl Matilde Brandi, già concorrente del Grande Fratello Vip nel 2020. Protagonista, poi, Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la Notizia, dove curava i servizi legati alla salvaguardia degli animali. Sbarca in Honduras anche Samuel Peron, ballerino e coreografo per anni fra i professionisti di Ballando con le stelle. Coinvolti Edoardo Franco, vincitore di MasterChef Italia 2022, il modello Artur Dainese, l’attrice a luci rosse Selen e la ballerina Greta Zuccarello, fra le danzatrici di Ciao Darwin. Infine, ci sono la Miss Italia 2023 Francesca Bergesio e Aras Senol, protagonista di Terra Amara, dove interpreta il personaggio di Cetin.