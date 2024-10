Belve 2024, le dichiarazioni della prima puntata: Loredana Bertè piange ricordando Mia Martini

Martedì 2 aprile, in prima serata su Rai 2, è andata in onda la prima puntata di Belve 2024. Il programma di interviste è condotto, come sempre, da Francesca Fagnani.

Belve 2024 prima puntata, il faccia a faccia con Matteo Salvini

Nella prima puntata di Belve 2024 è stato ospite, in primis, Matteo Salvini. Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture ha confermato la volontà di candidare alle Europee il Generale Vannacci: “Lo stimo come persona, condivido alcune delle sue idee. Se vorrà portare in Europa la sua lotta per la libertà ne sarò felice. Sugli omosessuali non sono d’accordo con lui: l’ultima delle mie intenzioni è entrare nelle vite private delle persone”. Sul rapporto con la Premier Giorgia Meloni assicura: “Stiamo costruendo un’amicizia, spesso la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Io non gioco con loro perché tutte e due vogliono vincere”.

Nella prima puntata di Belve 2024, Salvini ha commentato il passato e il futuro della Lega: “Non sento Bossi da tempo e mi dispiace, è una delle mie colpe. Lasciare il partito? Ho voglia, idee e tempo, penso di poter dare ancora molto. Nonostante questo, non voglio sembra incollato alla poltrona e, dunque, è confermato lo spazio di confronto del prossimo autunno”.

Loredana Bertè e i sensi di colpa per la morte della sorella Mia Martini

Nella prima puntata di Belve 2024, la conduttrice ha intervistato Loredana Bertè. La cantante ha parlato della sua vita privata, a partire dai motivi che hanno portato alla fine del matrimonio con il secondo marito Borg: “Pensavo sarebbe stato il padre dei miei figli, ma eravamo molto gelosi l’uno dell’altra. Purtroppo, ha sempre preferito la droga a me. Ora sono casta da qualche anno. Sono sempre stata etero. Oggi sono molto curiosa, mi sarebbe piaciuto avere un’esperienza con una donna”.

Ricordando Mia Martini, la cantante si commuove: “Ho un grande rimorso. Il telefono ha suonato tutta la notte, io non ho mai risposto. Me ne pento fortemente perché ormai non posso più rimediare. I mariti si cambiano, le sorelle no. Le vorrei dire che la amo, la sua morte mi ha spezzato il cuore”. Infine, commenta la fine dell’amicizia con Renato Zero: “Mi manca molto, un’eventuale riavvicinamento? Dipende molto da lui”.

Belve 2024 prima puntata, le confessioni di Carla Bruni

La prima puntata di Belve 2024 termina con il faccia a faccia con Carla Bruni. L’artista, fidanzata con l’ex Presidente francese Sarkozy, ha ammesso: “Non ho mai incontrato nessuno che mi proteggesse così, lo adoro. L’ho conosciuto a una cena, mi interessa il potere umano e non politico. Se mi tradisse non lo lascerei, d’altronde sono nata da un amore adultero. Se mio marito si innamorasse di un’altra, invece, non lo perdonerei”.

Carla Bruni si è lasciata andare a lunghe confessioni sul rapporto con i genitori e la sorella: “Non ero figlia di mio padre, ho sempre saputo di essere illegittima. Ho avuto genitori buoni ma invisibili, a volte non ricordo nemmeno i loro nomi. Mi hanno dato tanta libertà, ma quando sei piccolo hai bisogno di protezione e loro non mi hanno protetto. Sono offesa con mia sorella Valeria Bruni Tedeschi, fa solo film ispirati alla mia famiglia, mi sento usata e non rappresentata. Mi ritrae sempre come un’ubriacona, perché esporre così tanto una mia fragilità? Ho smesso di bere perché ho problemi di dipendenza, non riesco a darmi un limite. L’alcol è fatto per chi ha moderazione e io non ce l’ho”.