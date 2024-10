Stasera in tv mercoledì 3 aprile 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 3 aprile 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, Calcio Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta.

Stasera in tv mercoledì 3 aprile 2024, Rai

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con il programma Chi l’ha visto? Dal 1989 il programma condotto negli ultimi dieci anni da Federica Sciarelli racconta l’Italia attraverso le storie delle persone scomparse e le indagini sugli omicidi più discussi ed inquietanti. Un lavoro, quello della popolare giornalista e della sua redazione, spesso risolutivo rispetto ai casi affrontati.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce lo speciale, scritto da Valeria Schiavoni con la regia di Barbara Pozzoni, che descrive la ricchezza della ricerca e la varietà delle sperimentazioni di Lucio Fontana (1899-1968), pioniere dello Spazialismo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Una nuova versione di “YMCA” dei Village People ha aperto, con tanto di balletto, la puntata del 13 marzo. Tra i versi anche questi: “Case, liberate da noi, sempre case, liberate da chi non sa stare alle regole e bara…”. Chissà che cosa s’inventerà stasera l’incontenibile Mario Giordano.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi. Titolo dell’episodio di stasera: “Sabbia nera”. Sciara (PA). Il cadavere mummificato di una donna viene ritrovato in una villa disabitata. Il vicequestore Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) scopre che lì era stato ucciso il marito 50 anni prima. Pura coincidenza? Il caso all’epoca era stato risolto in fretta ma la poliziotta scopre un terribile passato.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta. Dopo Juventus-Lazio di ieri, questa sera seconda semifinale di andata per la Coppa Italia. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina, guidata dal coach Vincenzo Italiano, ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’incontro di ritorno è fissato per il 24 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Questa sera si racconta uno degli episodi più cruciali e significativi del Risorgimento. “Garibaldi – La spedizione dei Mille” è il titolo della puntata del programma di Aldo Cazzullo dedicato alla storia e agli uomini che ne hanno cambiato il corso.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italian’s Got Talent “Best Of”. Dopo quella della settimana scorsa, stasera la seconda puntata con i migliori concorrenti che si sono esibiti davanti alla giuria formata da Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia “Inizia la convivenza”. Le tre coppie sono alle prese con la convivenza. Grazie anche al sostegno del sociologo Mario Abis, del life coach Andrea Favaretto e della sessuologa Nada Leofreddi il processo di conoscenza può proseguire.

I film di questa sera mercoledì 3 aprile 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico-commedia del 2023, di Fabrizio Maria Cortese, Il meglio di te, con Maria Grazia Cucinotta. Antonio (Vincent Riotta), uomo di mezza età gravemente malato, vive i suoi ultimi giorni circondato dall’affetto di tutte le donne della sua vita. Tra loro c’è la ex Nicole (Maria Grazia Cucinotta), il suo grande amore, che non gli ha mai perdonato un tradimento, e la sorella Paola (Anita Kravos).

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Xavier Giannoli, Illusioni perdute, con Benjamin Voisin. Lucien abbandona la tipografia di famiglia per seguire i suoi sogni. Giovane poeta con grandi speranze, si reca a Parigi per cercare fortuna con l’aiuto della sua mecenate, Louise.

Su Nove, alle 21.25, il film di guerra del 2014, di David Ayer, Fury, con Brad Pitt. Germania, 1945. Il sergente dell’esercito americano Don Collier, detto “Wardaddy”, guida un’unità di cinque soldati in una missione dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman, chiamato “Fury”.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2000, di John Woo, Mission: Impossible 2, con Tom Cruise, Thandiwe Newton. Sean Ambrose ha rubato un virus letale e il suo antidoto. Per recuperarli, l’agente Ethan Hunt stringe un patto con una ladra professionista, ex fiamma del suo avversario.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Brian De Palma, Femme fatale, con Antonio Banderas, Rebecca Romijn, Peter Coyote. Laura partecipa ad un clamoroso furto e fugge con il bottino. Sette anni dopo, grazie alla foto di un paparazzo, viene rintracciata dagli ex complici che vogliono vendicarsi.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2010, di Greg Berlanti, Tre all’improvviso, con Katherine Heigl, Josh Duhamel. Holly ed Eric si detestano da sempre. Ma il testamento di una coppia di amici, che ha perso la vita in un incidente d’auto, li costringerà ad allevare insieme la piccola Sophie.

Stasera in tv mercoledì 3 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2010, di Roger Michell, Il buongiorno del mattino, con Diane Keaton. Lo show televisivo condotto da Colleen Peck è in calo. In suo aiuto arriverà Becky Fuller, una giovanissima produttrice che tenterà di riportare la trasmissione alla ribalta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 1979, di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, con Marlon Brando. Durante la guerra del Vietnam, un ufficiale americano è incaricato di uccidere un colonnello disertore che, in preda alla follia, vive circondato da un esercito personale.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Nick Hurran, Boygirl – Questione di… sesso, con Kevin Zegers, Samaire Armstrong. Woody e Nell sono nemici giurati. Ma dopo l’ennesimo litigio, un dispettoso dio azteco li punisce e un mattino i due ragazzi si svegliano uno nel corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Roland Emmerich, Sotto assedio – White house down, con Jamie Foxx, Channing Tatum. Alcuni paramilitari entrano nella Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente Sawyer. L’agente di polizia John Cal, che si trova lì per caso con la figlia, darà loro filo da torcere.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2013, di David O. Russell, American Hustle – L’apparenza inganna, con Bradley Cooper, Christian Bale. Irving e la sua amante Sydney, due abili truffatori, sono costretti a lavorare con l’agente dell’Fbi Richie DiMaso. Devono organizzare una truffa ai danni di politici e mafiosi.