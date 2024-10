Verissimo, gli ospiti del 6 e 7 aprile: Vladimir Luxuria, Mauro Corona e Ornella Vanoni

Sabato 6 e domenica 7 aprile, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma, al via dalle 16:30, è condotto da Silvia Toffanin.

Verissimo 6 7 aprile, spazio alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi

A Verissimo di sabato 6 aprile, fruibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity, la padrona di casa dedica ampio spazio all’Isola dei Famosi. Il reality, da qualche anno uno degli show di punta dell’intrattenimento di Canale 5, torna con una nuova edizione lunedì 8 aprile.

La trasmissione, quest’anno, è completamente rinnovata, a partire dalla conduzione. Ilary Blasi, infatti, è sostituita da Vladimir Luxuria, alla sua prima esperienza da conduttrice di una trasmissione di prima serata.

In studio, per un’intervista con Toffanin, ci sono anche i nuovi opinionisti, ovvero Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La prima ha già ricoperto tale ruolo nel Grande Fratello Vip, il secondo è uno dei volti del TG5. Infine, sempre per l’Isola dei Famosi, si raccontano due futuri naufraghi, cioè l’attrice Luce Caponegro (nome d’arte Selen) e il ballerino Samuel Peron.

Mauro Corona con la figlia Marianna

A Verissimo del 6 aprile, Toffanin ha un faccia a faccia con Mauro Corona. Lo scrittore, ospite fisso di È sempre Cartabianca, talk di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, appare per la prima volta in televisione con la figlia Marianna. Direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, poi, ci sono i ballerini Nicholas e Giovanni, eliminati dal talent nella puntata del Serale in onda la scorsa settimana. Infine, con la figlia Rebecca, è ospite Enrico Papi, dal 10 aprile su Italia 1 al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Verissimo 6 7 aprile, la domenica con Ornella Vanoni e Gino Cecchettin

Nel corso di Verissimo di domenica 7 aprile, Silvia Toffanin accoglie Gino Cecchettin. L’uomo sta portando avanti una battaglia in difesa delle donne in nome di sua figlia Giulia, uccisa dall’ex fidanzato lo scorso novembre. Gino ha raccontato la sua storia nel libro Cara Giulia.

Inoltre, la padrona di casa accoglie una delle protagoniste della musica italiana, ovvero Ornella Vanoni. Confermato, poi, lo spazio dedicato alla soap Terra Amara: questa settimana c’è Altan Gordum, attore che interpreta il cattivo Hasmet Colak.

Durante Verissimo del 7 aprile è in scaletta un’intervista di famiglia per Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne, infatti, è in studio con la sorella Annarita. Infine, è dato il benvenuto a Michele Bravi, giudice di Amici e in uscita con il nuovo album dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi.