The Voice Senior 2024, la vincitrice è Diana Puddu del team Gigi D’Alessio: chi è, età e da dove viene

Venerdì 5 aprile, in prima serata su Rai 1, la cantante Diana Puddu ha ottenuto la vittoria di The Voice Senior 2024. Il talent, come di consueto, è condotto da Antonella Clerici.

The Voice Senior 2024 Diana Puddu, chi è la vincitrice dello show

Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior 2024, si è presentata sul palco per le Blind Audition nella puntata andata in onda il 23 febbraio. In quella occasione, poco prima di esibirsi, ha affermato: “Ho 60 anni e ho un cognome tipicamente sardo, e infatti vengo da Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Nella vita faccio la mamma, la moglie, insomma la tipica casalinga”.

Diana Puddu, poi, ha continuato: “Mi diletto a cantare, ma non sono mai andata in una scuola. Di mia spontanea volontà non mi sarei mai iscritta, è stato mio marito Paride ad iscrivermi ai casting. Lui è un bravissimo musicista”.

Nelle audizioni di The Voice Senior, Diana Puddu ha portato in scena la cover di Ti Sento dei Matia Bazar. I quattro giudici si sono subito girati e le hanno dedicato una standing ovation. Dopo le varie arringhe dei coach, Gigi D’Alessio, che pur di assicurarsi le prestazioni della cantante ha bloccato Loredana Bertè, è riuscito a portarla nella sua squadra.

Come è andata la finale

Nella prima fase della finale di The Voice Senior, Diana Puddu è stata la quinta ad esibirsi. Per l’occasione, in accordo con Gigi D’Alessio, ha eseguito in live È tutto un attimo di Anna Oxa. Prima di esibirsi, la donna non ha nascosto la propria emozione: “Sto vivendo un sogno, al ritorno in Sardegna i miei compaesani mi hanno accolta con affetto. Per me, la voce è far sentire a tutti la propria anima”.

A superare la prima fase, oltre a Diana Puddu, sono stati Luca Minelli, Sonia Zanzi e Mario Rosini. I quattro hanno cantato i loro cavalli di battaglia: per la 60enne è Ti sento dei Matia Bazar, per Minelli è Con te partirò di Andrea Bocelli, per Zanzi è Bette David Eyes di Kim Carnes e per Rosini è In assenza di te di Laura Pausini.

The Voice Senior 2024 Diana Puddu, la vittoria con il 45% delle preferenze

A decretare il nome della vincitrice di The Voice Senior 2024, come di consueto, è stato il pubblico a casa. Il televoto, alla fine, ha premiato Diana Puddu, che è riuscita ad avere la meglio con il 45% delle preferenze.

Nella lunga diretta, la conduttrice Antonella Clerici ha accolto come superospiti i Pooh. L’amata band ha aperto la serata con alcuni dei loro brani più celebri, come Uomini Soli, Chi fermerà la musica e Pensiero.