Domenica In, gli ospiti del 7 aprile: ci sono i Pooh

Domenica 7 aprile, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, è in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. Alla conduzione dello show, come sempre, c’è Mara Venier. La puntata è in onda su Rai 1 dalle 14:00.

Domenica In 7 aprile, i Pooh

A Domenica In del 7 aprile, in onda anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è dato ampio spazio alla musica italiana. Per farlo, la padrona di casa accoglie uno dei gruppi musicali più celebri del nostro paese.

Stiamo parlando dei Pooh, fra le band più longeve del nostro paese. Nati nel 1966 a Bologna, hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo, un vero e proprio record per un gruppo italiano. Quasi sessanta gli album pubblicati, con decine di singoli che sono entrati di diritto nella storia della musica nostrana.

I Pooh, nel corso di Domenica In del 7 aprile, eseguono in diretta alcune delle canzoni più celebri, come Pensiero e Uomini soli, che ha permesso loro di ottenere la vittoria al Festival di Sanremo del 1990.

Chiara Francini e Serena Bortone

Nel corso di Domenica In del 7 aprile, Mara Venier effettua una lunga intervista a Chiara Francini. L’attrice, nel cast di produzioni come Pare parecchio Parigi, Non dirlo al mio capo e Tre sorelle, presenta il suo nuovo show dal titolo Forte e Chiara. Il programma, diretto da Duccio Forzano e composto di tre puntate, esordisce su Rai 1 nel prime time di mercoledì 10 aprile.

In seguito, è protagonista un altro volto molto noto della TV di Stato. Stiamo parlando di Serena Bortone, che da inizio stagione è in onda il sabato e la domenica con il talk Chesarà. La giornalista, nel faccia a faccia con Venier, parla del suo ultimo romanzo A te così vicino.

Domenica In 7 aprile, Edoardo Leo e Francesco Paolantoni

A Domenica In del 7 aprile c’è il comico Francesco Paolantoni. L’attore, dal 19 aprile prossimo, è tra i protagonisti de Il Santone 2, serie comedy visibile su Rai Play. Inoltre, Paolantoni è nel cast fisso dei comici di Stasera tutto è possibile, la cui nuova edizione ha debuttato su Rai 2 il 1° aprile scorso.

È presente, inoltre, l’attore Edoardo Leo, che interviene per presentare la nuova fiction di Rai 1 intitolata Il Clandestino. La produzione è in onda sulla rete ammiraglia della TV di Stato per sei settimane, da lunedì 8 aprile. Infine, Matteo Paolillo (celebre interprete di Edoardo in Mare Fuori) e LDA cantano il loro nuovo singolo Nun è cos.